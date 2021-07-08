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СЕГОДНЯ Техно

Не все модели Xiaomi обновятся до Andriod 12: есть первый список

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
8 июля, 12:45
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Пока что обновление готовят для всех актуальных моделей за последние 2 года. Некоторые Redmi останутся без поддержки
Многие модели Xiaomi получат свежий Android. Но не все.
Многие модели Xiaomi получат свежий Android. Но не все. / Фото: Overclockers

Любой смартфон Xiaomi подходит под определение "дешево, сердито, практично", за исключением, разве что, дорогих моделей вроде анонсированного раскладного аналога Fold, так что при покупке вы получите рабочую лошадку на все случаи жизни. А вот с послепродажной поддержкой всё плохо – компания не любит тратить время на подготовку обновлений. Только флагманы Mi-серии могут рассчитывать на 3-4 года апдейтов, и то – не все.

Android 12 светит не только флагманам Xiaomi, но и многим бюджетным устройствам – сказали специалисты AndroidInsider.

Эта новость обнадёжила многих покупателей Redmi, да и владельцы старых флагманов поначалу приободрились. И компания не разочаровала поклонников, обновятся действительно много старых моделей:

  • Mi 11 – вся линейка
  • Mi 10 – вся линейка
  • Mi Mix Fold
  • Redmi 10X 5G и 10X Pro
  • Redmi Note 9 – вся линейка
  • Redmi Note 8 2021
  • Redmi K30 – вся линейка
  • Redmi K40 – только модели Pro/Pro+/Gaming
  • Black Shark 3 – все 3 версии
  • Black Shark 4 – обе версии
  • Poco F3 – все модели
  • Poco X – все модели
  • Poco M – все модели
  • Poco C3

Xiaomi Mi 11 Ultra – этого красавца точно будут обновлять еще пару лет
Xiaomi Mi 11 Ultra – этого красавца точно будут обновлять еще пару лет / Фото: xiaomi.ua

Для китайской компании это – внушительный список. Обычно апдейты прилетают только на флагманы последних 2 лет и свежие модели бюджетников, но в этот раз Xiaomi расщедрилась от души. Но, как мы знаем, повезло не всем. Многие модели "остались в прошлом" и, скорее всего, больше не увидят обновлений:

  • Mi 9 – все модели
  • Mi Note 10 и версия Pro
  • Redmi K20 – все модели
  • Redmi 9 – все модели

Владельцы этих телефонов теперь могут либо смириться с положением дел, либо задуматься о покупке актуального смартфона.

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Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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