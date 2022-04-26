Не только Чернобыль: крупнейшие техногенные катастрофы в мире

Деятельность человека приводит к трагическим последствиям, которые ощущаются спустя много лет

Деятельность человека иногда приводит к трагическим последствиям / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня исполнилось 36 лет со дня трагедии на Чернобыльской атомной электростанции – крупнейшей техногенной катастрофе в мире.

Однако история человечества полна техногенных катастроф – от аварий на АЭС и подводных разливов нефти до химических взрывов и обрушения шахт. Издание livescience.com опубликовало подборку самых трагических катастроф, которые спровоцировали люди.

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УГОЛЬНАЯ ШАХТА АБЕРФАНА

Деревня Аберфан выросла вокруг близлежащей угольной шахты, которая была открыта еще в 1869 году. К 1966 году поселение разрослось, поэтому деревня оказалась окружена семью огромными отвалами – отходами от добычи полезных ископаемых.

В октябре 1966 года в результате обильных осадков седьмая куча отвалов обвалилась и слой породы понесся в сторону деревни со скоростью от 17 до 34 км/час и высотой до 9 метров.

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В результате схода оползня погибло 144 человека, 116 из них – дети, так как порода разрушила две школы, а также были уничтожена 18 близлежащих домов.

КАТАСТРОФА СЕВЕЗО

10 июля 1976 года в результате аварии на заводе к северу от Милана, который производил химическое вещество, в атмосферу вырвалось смертоносное облако диоксина, охватившее более 18 квадратных километров.

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Сотни жителей, в том числе дети, страдали кожными заболеваниями, были эвакуированы огромные площади земли. Тысячи животных погибли или были убиты, чтобы предотвратить попадание токсинов в пищевую цепь.

Катастрофа в Севезо также имела долгосрочные последствия. С 1976 года исследования показали, что больше местных жителей умерло от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а в пострадавших районах увеличилось количество заболеваний некоторыми видами рака.

АСБЕСТОВЫЕ ОБЛАКА МОНТАНЫ

В городе Либби к 1963 году добывалось более 80% мировых запасов минерала вермикулита, который использовался в разных сферах – от садоводства до производства автомобильных запчастей.

Но некоторые его виды содержат асбест, который может вызвать серьезные проблемы с легкими. Горнодобывающая компания знала об опасности, но скрыла от местных жителей.

А те использовали отходы шахты для строительства домов и благоустройства, в том числе школы, даже не подозревая, что травят сами себя.

Шахта закрылась в 1990 году, но о проблемах города стало известно только в 1999 году, а в 2009 году правительство США объявило в Либби чрезвычайное положение, чтобы очистить город.

Сотни людей скончались от проблем со здоровьем, связанных с асбестом, еще тысячи заболели. О новых случаях смертей и заболевания сообщалось даже в 2018 году.

РАЗЛИВ НЕФТИ НА ПЛАТФОРМЕ ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ

Разливы нефти являются одними из самых заметных техногенных катастроф нашего времени, а инцидент с "Глубоководный горизонт" в 2010 году считается крупнейшим морским разливом нефти в истории.

В результате взрыва в следствие поднятия метана в буровую вышку погибли 11 рабочих, а 94 члена экипажа были эвакуированы. Через два дня буровая установка затонула.

Но к тому моменту из подводной скважины вылилось огромное пятно нефти. По оценкам, в океан попало около 954 миллионов литров нефти, а разлив непосредственно затронул около 181 000 квадратных километров океана в Мексиканском заливе.

БХОПАЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА

2 декабря 1984 года на заводе по производству пестицидов в Бхопале, Индия, в результате неисправности систем безопасности произошла утечка 40 тонн химического вещества под названием метилизоцианат в атмосферу.

Учитывая, что завод находился в густозаселенном районе, смертельному облаку подверглись более 600 000 человек.

Люди, живущие вокруг станции, не были оперативно проинформированы, а персонал больницы получил противоречивую информацию о ситуации. В результате этой халатности тысячи людей умерли в течение нескольких часов. Также погибли тысячи животных.

Исследования после аварии показали, что тысячи людей все еще страдают от различных повреждений, поэтому даже сегодня трудно точно сказать, сколько людей пострадало.

ГРЯЗЕВОЙ ВУЛКАН СИДОАРДЖО

В мире существует более 1000 грязевых вулканов, но этот индонезийский пример, вероятно, единственный, вызванный деятельностью человека.

28 мая 2006 года, когда скважина была пробурена почти до 3 000 метров, произошло извержение воды, пара и газа из-под земли, а на следующий день эта смесь снова начала извергать, что происходит по сей день. Существуют оценки, по которым извержения не остановятся еще на протяжении 30 лет.

11 человек погибли во время взрыва трубопровода, 30 000 человек были эвакуированы из этого района. Десятки деревень и более 10 000 домов были разрушены, а металл из селевого потока загрязнил близлежащие реки.