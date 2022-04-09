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Не дорогие, а мертвые: переводчик Google исправляет знаменитую фразу о россиянах

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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9 апреля, 15:51
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С фразы "дорогие россияне" любил начинать свои обращения бывший президент РФ Борис Ельцин
Google переиначил любимую фразу Бориса Ельцина
Google переиначил любимую фразу Бориса Ельцина / Фото: Коллаж: Сегодня

Google не только блокирует российские пропагандистские каналы, но и подсовывает стране-агрессору другие подлянки в своих сервисах.

"Нож в спину" россиянам вставил переводчик от Google. При попытке перевести короткую фразу "dear russians", в переводе означающую дорогие россияне, с которой к народу обращался бывший президент РФ Борис Ельцин, сервис предлагает свой вариант.

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"Возможно, вы имели в виду: dead russians" – появляется уточнение под текстом. Фраза "Dead russians" переводится как мертвые русские.

Интересно, что такая ж фраза, но только с украинцами не вызывает сомнений у Google.

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Скорее всего, в ближайшее время Россия заблокирует Youtube, после чего Google может окончательно свернуть свой бизнес в РФ.

Офис компания эвакуировала еще несколько недель назад, платежный сервис Google Pay прекратил работать в первые дни войны, как и Google Market.

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Кроме этого Google запретил российским производителям устанавливать на смартфоны Android, а вскоре могут вовсе запретить даже импорт в Россию смартфонов с ОС Android.

В ответ Россия украла у Google миллиард рублей и направила на войну против Украины. И как с такой страной можно вести бизнес?

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