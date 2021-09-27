NASA запускает в космос новый спутник: прямая трансляция (видео)

NASA готовится к запуску нового спутника Landsat 9 для наблюдения за Землей. За запуском можно будет следить в прямом эфире

NASA отправит в космос спутник Landsat 9 / Фото: NASA

Спутник является совместной разработкой NASA и Геологической службы США. Он должен стартовать в понедельник с космического стартового комплекса 3 на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии на борту корабля United Launch Alliance.

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Запуск запланирован на 21:12 по киевскому времени. Прямая трансляция запуска спутника Landsat 9 на Yuotube-канале NASA стартует в 20:30.

Первоначально запуск планировался на 16 сентября, но был перенесен на 23 сентября из-за задержки с доставкой жидкого азота. Задержка связана с нехваткой жидкого азота во всем мире, вызванной продолжающейся пандемией COVID-19. В итоге было решено выполнить запуск 27 сентября.

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Миссия Landsat 9, стоимость которой составляет около 750 миллионов долларов, является девятым спутником в программе Landsat и будет продолжать выполнять роль программы по мониторингу и управлению земельными ресурсами, такими как посевы, вода и леса, пишет space.com.

Кроме этого спутники Landsat могут отслеживать изменения размеров озер, качества воды и наводнений, а также помогать в раннем обнаружении цветения водорослей.

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Спутник Landsat 9 заменит спутник Landsat 7, который находится на орбите с 1999 года, и будет работать в тандеме со спутником Landsat 8, запущенным в 2013 году. Дуэт Landsat 8/9 будет снимать Землю каждые восемь дней.

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