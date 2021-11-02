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NASA во второй раз перенесла запуск корабля с астронавтами на МКС: в чем проблема

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
2 ноября, 14:41
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NASA во второй раз отложило запуск миссии SpaceX Crew-3 на Международную космическую станцию. На этот раз – из-за проблем со здоровьем у астронавта
NASA снова перенесла запуск миссии Crew-3
NASA снова перенесла запуск миссии Crew-3 / Фото: NASA

Запуск из Космического центра Кеннеди первоначально был назначен на раннее утро воскресенья, 31 октября, но был отложен до среды, 3 ноября, из-за приближающегося шторма.

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Однако запуск мисси снова пришлось отложить из-за проблем у одного из астронавтов. В агентстве отказались назвать имя спортсмена, но отметили, что это не связано с коронавирусом.

Новая дата запуска – суббота, 6 ноября, в 05:36 утра по киевскому времени.

В миссию Crew-3 входят астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также Матиас Маурер из Европейского космического агентства.

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Экипаж Crew-3. Фото: Reuters

С прибытием миссии Crew-3 количество астронавтов на МКС увеличится до 11 человек. Но в ближайшие недели оно снова сократится до семи, когда астронавты Crew-2 вернутся на Землю. сообщает NASA.

Ранее мы писали. что Россия просится на ракету Илона Маска, над которой ранее насмехалась. Россия готова отправлять собственных астронавтов на международную космическую станцию на кораблях Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Ранее в РФ брезгливо отзывались о технологиях SpaceX.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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