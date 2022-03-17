На стороне Украины: Qualcomm перестала продавать процессоры компаниям из РФ

Американская компания Qualcomm перестала продавать процессоры в Российской Федерации. Такое решение связано с нападением РФ на Украину.
Об этом сообщил старший вице-президент по связям с госорганами компании Нейта Тиббитс.
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"Это неправильно. Qualcomm призвал к мирному урегулированию (вооруженной агрессии РФ — ред.) в Украине", — отметил Тиббитс.
В компании отметили, что пожертвовали гуманитарным организациям для помощи Украине и удвоили все благотворительные взносы своих сотрудников.
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Санкции от Японии
Япония объявила о замораживании активов 17 физических лиц из России.
Под санкции попали 11 депутатов российской думы, пять членов семьи банкира Юрия Ковальчука, а также миллиардер Виктор Вексельберг. Кроме того, как заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, Япония планирует сокращать зависимость от российских энергоресурсов и сжиженного природного газа.
Общее количество россиян, пострадавших от замораживания активов Японией из-за войны в Украине, составляет 61.