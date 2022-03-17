На стороне Украины: Qualcomm перестала продавать процессоры компаниям из РФ

Кроме того, компания решила финансово поддержать Украину

Россия осталась без процессоров/Фото: коллаж: "Сегодня"

Американская компания Qualcomm перестала продавать процессоры в Российской Федерации. Такое решение связано с нападением РФ на Украину.

Об этом сообщил старший вице-президент по связям с госорганами компании Нейта Тиббитс.

Реклама

Подробности

"Это неправильно. Qualcomm призвал к мирному урегулированию (вооруженной агрессии РФ — ред.) в Украине", — отметил Тиббитс.

В компании отметили, что пожертвовали гуманитарным организациям для помощи Украине и удвоили все благотворительные взносы своих сотрудников.

Санкции от Японии

Япония объявила о замораживании активов 17 физических лиц из России.