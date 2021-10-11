MOYO отмечает 12 лет инноваций на рынке техники и электроники

29 сентября 2009 года в первом магазине MOYO в киевском ТРЦ "Аладдин" пробили первый чек

Прошло 12 лет: MOYO открывает 47-й магазин в 22-ом городе Украины и одну за одной внедряет сервисные новинки, занимая нишу инноваторов украинского ритейла техники и электроники. За последний год компания показала существенный рост и стала "Сетью магазинов техники №1" по версии миллионов украинцев в рамках Украинской народной премии.

СЕГОДНЯ рассказывает о новых сервисах MOYO и планах ритейлера на будущее.

В 2021 году компания показала одну из лучших динамик роста узнаваемости бренда среди tech-ритейлеров и планирует открытия в 10 городах, увеличив темпы расширения присутствия в регионах на 50% по сравнению с прошлым годом.

В планах сети на будущий год открыть вдвое больше магазинов. Несмотря на постоянные локдауны и особенности позиционирования, которые отличают MOYO от крупных сетей бытовой техники, объем продаж в компании увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом.

"Миссия MOYO – внедрять инновации, которые улучшают клиентский опыт и задают тренды для отрасли. Компания стала первым омниканальным ритейлером в своей сфере, и все 12 лет мы последовательно развиваем тезис о том, что процесс покупок таких сложных товаров, как техника и гаджеты, может быть доступным и легким", – говорит генеральный директор MOYO Валентин Ивакин.

Авиадоставка и обновление магазина 24/7

Одной из таких инноваций для украинских покупателей стала услуга срочной авиадоставки. Такого среди украинских продавцов бытовой техники и электроники не предлагал никто.

Теперь, если интересующий вас товар не нашелся в ближайшем магазине, его не придется ждать несколько дней или искать в другом месте: самолет доставит заказ напрямую со склада в Киеве в течение суток. Пока услуга доступна для жителей Харькова, Львова, Днепра и Запорожья, но в ближайших планах MOYO расширение географии авиадоставки на 11 городов.

Услуга работает в бета-версии меньше месяца, но уже пользуется спросом.

"Украинский потребитель ждал возможности получать заказы день в день: каждый из нас хотя бы раз в жизни бывал в ситуации, когда какая-то техника нужна срочно. MOYO просто сделал то, чего давно хотели украинцы, и первым предложил такую услугу", – рассказывает Валентин Ивакин.

Генеральный директор MOYO Валентин Ивакин

Еще одно уникальное предложение для потребителей – единственный в Украине круглосуточный магазин техники и электроники, напрямую связанный со складом, где есть весь ассортимент сети MOYO.

А это более 40 000 товаров 350 брендов!

Весной 2021 года здесь сделали реформат, и магазин стал популярной площадкой для съемок кино, сериалов и комментариев для теленовостей.

В компании рассказывают, что на ночное время приходится 13% всех продаж магазина 24/7, и за каждой такой покупкой всегда стоит какая-то история:

"Для ночных покупателей нужно быть не просто продавцом-консультантом. Чаще всего ночью к нам обращаются люди, с которыми случился форс-мажор, командировка, дедлайн или праздник. Только у нас можно купить утюг, бойлер, телевизор и детские игрушки в любое время суток, и для многих украинцев в разных жизненных ситуациях MOYO 24/7 становится настоящим спасением.

К нам обращаются не только жители столицы: например, однажды ночью мы обслуживали клиента, который приехал из Житомира! Кроме того, ночной шопинг привлекает знаменитостей: когда еще известные на всю страну артисты смогут вдоволь насладиться выбором телевизора в гостиную?".

Обновленный MOYO.UA и электронные чеки

Понимая, что на периоды локдаунов интернет-магазин moyo.ua становится единственным местом, где клиенты могут ознакомиться с ассортиментом и сделать покупку, в компании занялись полным обновлением сайта.

"Особое внимание уделили мобильной версии, упростили навигацию и существенно увеличили скорость работы. Нам было важно сделать процесс поиска товаров и оформления заказов в интернет-магазине максимально удобным.

Для этого мы обновили дизайн и структуру каталога и карточек товаров, добавили большое количество новых фильтров для удобного поиска, улучшили поисковый интерфейс и логику работы страницы сравнения товаров.

Поработали над контентом: условия на странице доставки и оплаты теперь персонализируются под пользователей разных городов, а преимущества участия в программе лояльности MOYO CLUB собраны в единую экосистему крутых предложений", – говорит Валентин Ивакин.

На сайте появились новые функции. Так, недавно на moyo.ua появился trade-in калькулятор для просчета стоимости б/у техники и обмена на новую.

А также кредитный онлайн-брокер, который позволяет оформить кредит в течение 10 минут без документов: все подтягивается автоматически через Дію, а запрос можно отправить сразу в несколько банков.

И тут MOYO снова обошел весь рынок, став первым tech-ритейлером в проекте "Дія без бумаг". Также в этом году MOYO первым среди украинских tech-ритейлеров подключил программную кассу Checkbox и стал выдавать электронные чеки вместо бумажных при доставке онлайн-заказов.

Сейчас MOYO работает над приложением и личным кабинетом покупателя, а пока этот функционал выполняют чат-боты в Viber и Telegram. Покупку можно совершить на сайте и отслеживать заказ через привычный мессенджер с мобильного телефона.

Доступность 360 и автоматизация процессов

В течение 12 лет MOYO экспериментировал с форматами магазинов, желая обеспечить доступность всего ассортимента для клиентов из любой точки Украины. А в 2021 году во всех магазинах появилась услуга электронного инвойса – опция, удобная для тех, кто привык выбирать технику в интернете, но покупать в физическом магазине.

Если нужного товара нет в наличии в ближайшем магазине, или имеется только витринный образец, продавец-консультант поможет оформить заказ с удобным способом доставки и оплаты.

В то же время ритейлер позаботился о том, чтобы обеспечить оптимальный подбор ассортимента во всех магазинах по стране. Специальное программное обеспечение для прогнозирования спроса автоматически подбирает наиболее востребованные товары для разных торговых точек, подстраиваясь под предпочтения клиентов.

"Тем самым мы поддерживаем оптимальный ассортимент для покупателя", — поясняет генеральный директор компании.

"Этот подход обеспечил магазинам сети MOYO беспрерывные продажи".

На волне тикток-трендов и на "ты" с лидерами мнений

В 2021 году MOYO стал чаще проводить партнерские программы с компаниями разного спектра: банки и кэшбэк-сервисы, онлайн-кинотеатры, АЗС, ЖК, супермаркеты, фитнес-центры, ресторанные сети и службы доставки еды. Многие из этих коллабораций были направлены на то, чтобы улучшить предложение для клиентов и поддержать их в период пандемии. Также в этом году бренд вышел в TikTok и сейчас успешно экспериментирует с форматами.

Ролики MOYO в TikTok – это живой контент, который снимают прямо в магазинах с настоящими продавцами. Часто видео становятся вирусными и попадают в тренды.

Например, ролик, который показывает сюрреалистичный сон сотрудника MOYO, набрал более 500 тыс. просмотров и попал в глобальные рекомендации, охватив несколько соседних стран.

Но рекорд аккаунта – 2,5 млн просмотров. И хотя результаты эффективности 15-секундных видео пока сложно калькулировать, в MOYO наблюдают рост молодой аудитории.

На эту же аудиторию ориентируется и YouTube-канал, в котором выкладывают обзоры и подборки техники и гаджетов, лайфхаки и стримы. MOYO одним из первых в своем сегменте заговорил со зрителем YouTube на украинском языке.

Бренд активно сотрудничает с разными лидерами мнений во всех соцсетях, но на YouTube фокусируется на геймерах, работая с топовыми украиноязычными каналами игровой тематики: Gamestreet.ua, Padon, OldBoi, Rendaros. И это направление выбрано неслучайно.

Инвестиции в украинский киберспорт

MOYO всегда поддерживал геймеров. Помимо коллабораций с профильным комьюнити блогеров, бренд принял участие в Фестивале интерактивных развлечений WeGame 2021 – важнейшим для индустрии событием в Украине.

А 29 и 30 мая MOYO провел первый Всеукраинский аматорский турнир по популярной киберспортивной дисциплине CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) с призовым фондом 150 000 грн.

На MOYO Cyber Cup подались 150 команд из разных городов Украины. Событие наделало шума: так, общий охват кросс-медийной кампании составил более 11,6 млн человек.

Сегодня многие ритейлеры стали подхватывать этот тренд, но MOYO решил не останавливаться на достигнутом, и анонсировал подготовку нового турнира, который состоится уже этой осенью – на этот раз по Dota 2.

"Уже сейчас мы являемся одним из лидеров продаж в игровом направлении в Украине, поддерживаем аудиторию, привлекаем аматоров. В наших планах развивать игровое направление, и мы готовимся к запуску суббренда MOYO Gaming. Лучшее предложение на рынке игровых устройств – наша инвестиция в украинский киберспорт. Мы хотим сделать его доступным для всех, поддерживаем амбициозных любителей, которые в будущем могли бы представить Украину на международных чемпионатах", – говорит Ивакин.

Быть партнером инноваций во всех сферах

За этот год бренд успел включиться и в другие значимые проекты. Так, в очередной раз MOYO принял участие в главном мероприятии модной индустрии в Украине – Ukrainian Fashion Week и стал техническим партнером оригинального показа с дополненной реальностью.

MOYO также поддержал крупнейший международный конкурс детского научно-технического творчества ISEF (International Science & Engineering Fair).

"Будущее — за технологиями в руках наших детей. Конечно, наша компания рада поспособствовать тому, чтобы талантливая украинская молодежь получила дополнительную мотивацию развиваться и работать над инновационными проектами на благо всей Украины", — отметил Валентин Ивакин.

Недавно MOYO получил награду Украинской народной премии и титул сети магазинов техники №1 в Украине. Украинские потребители в течение четырех месяцев выбирали лучшие бренды в 24 номинациях, и MOYO признали лучшим в своей сфере.