Во второй половине 2022 года аналогичный камерафон появится и в ассортименте Xiaomi, так что Motorola стремится обогнать конкурента

Motorola надеется выпустить первый телефон с 200-мегапиксельной камерой

Moto Edge X презентуют в Китае в следующем месяце, и он может оказаться первым смартфоном с 200-мегапиксельной камерой. Ранее стало известно о будущих характеристиках iPhone 14 Pro.

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Что касается смартфона от Motorola, это будет первый в мире телефон на аппаратной платформе Snapdragon 8 Gen 1, пишет gizmochina.

По информации источников Ice Universe и Digital Chat Station, во второй половине 2022 года аналогичный камерафон появится и в ассортименте Xiaomi, так что Motorola придется поспешить.

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Это означает, что Moto Edge X нужно выпустить максимум в первой половине 2022, чтобы стать первыми.

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Moto Edge X также сможет похвастаться превосходным качеством селфи. Он станет первым смартфоном с 60-мегапиксельной камерой OmniVision OV60A для селфи.

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Кроме того, он первым получит 50-мегапиксельный сенсор OmniVision OV50A размером 1/1,55 дюйма на задней панели девайса.

Moto Edge X сначала появится только на китайском рынке, но чуть позже выйдет и на мировой под именем Motorola Edge 30 Ultra.

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Гаджет оснастят 6,67-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с Full HD+ разрешением и встроенным в него сканером отпечатков пальцев.

Он также получит до 16 Гбайт оперативной памяти, внутренний накопитель до 512 Гбайт и аккумулятор емкостью 4700 мАч.

Смартфон будет поддерживать функцию быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Операционной системой Moto Edge X станет Android 11.

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