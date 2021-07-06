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СЕГОДНЯ Техно

Microsift рассказали как защититься от хакеров

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
6 июля, 11:39
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Специалисты Microsift рассказали как обезопасить себя от взлома ПК через службу печати
PrintNightmare - уязвимость в ОС Windows
PrintNightmare - уязвимость в ОС Windows / Фото: Сегодня

Уязвимым местом оказалась служба принтеров. Хакеры нашли способ взламывать компьютеры через Windows Print Spooler и удалённо выполнять код. Проблемы с уязвимостью Microsoft и Android давно стали интернет-мемом, так что не удивительно что некоторые производители отказываются от их программного обеспечения.

Компания сообщила, что уже работает над патчем безопасности чтобы нейтрализовать эту проблему, а пока что рекомендует пользователям отключить сервис и не использовать принтеры по возможности.

Служба принтеров – это стандартный встроенный сервис контроля и централизации управления печатью. Служба получает данные от запущенной программы и следит за готовностью документов. Проблема в том, что служба имеет доступ к любому компоненту системы, а значит через взлом печати можно запросто добраться до файлов, в которых хранятся пароли для автозаполнения. Естественно, хакеры не упустили этот шанс и уже воспользовались им.

Microsoft прямо сейчас работает над патчем безопасности
Microsoft прямо сейчас работает над патчем безопасности / Фото: Сегодня

"PrintNightmare" попал в сеть случайно – благодаря публикации компании кибербезопасности Sangfor из Китая. Они выложили на GitHub доказательство использования бага а пользователи успели скопировать код. Когда компания спохватилась – было уже поздно.

Защиты от PrintNightmare пока что не существует, единственный способ – отключить службу печати. Для этого сделайте следующее:

  • откройте PowerShell
  • введите команду: Input Stop-Service -Name Spooler -Force
  • введите команду: Input Set-Service -Name Spooler -StartupType Disabled

Так же можно отключить принтер через редактор групповых политик gpedit.msc, где в разделе "Конфигурация компьютера" найдите Административные шаблоны – Принтеры и отключите функцию Print Spooler.

Ранее мы уже писали о том, что служба поддержки Apple добавила украинский язык – надеемся, это не станет такой же уязвимостью для iOS.

Так же мы описывали 7 новых функций Windows 11.

Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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