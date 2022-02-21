Мгновенное фото и не только: чем еще знаменит изобретатель Polaroid – история дня за минуту

75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" Эдвин Ленд продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире "мгновенный фотоаппарат"

Создатель "Поляроида" Эдвин Ленд / Фото: Коллаж: Сегодня

Будучи 20-летним студентом, Эдвин Ленд придумал первый в мире поляризующий материал, пригодный для широкого использования. А в 1932-м вместе с Джорджем Уилрайтом создал предприятие, переименованное через пять лет в "Polaroid". Специализировались поначалу на выпуске солнцезащитных очков и светофильтров для фотоаппаратов.

3D век назад

…1939-й. Всемирная выставка в Нью-Йорке. Эдвин – невероятно, но факт! – демонстрирует очки для просмотра 3D-фильмов. Которых, увы, еще не существует – цветной "Дом восковых фигур" снят четырнадцать лет спустя.

В 1948 г. – новый революционный прорыв: камеры, выдающие готовый снимок сразу после съемки. Первые партии сметены с магазинных полок.

К середине 1960-х, согласно официальной статистике, таковой имел каждый второй американец.

1962 год ознаменовался выпуском "поляроидов", делающих цветные фото.

Реклама

А Ленд неутомимо продолжает изобретать, буквально живя на работе. Для него пришлось нанять несколько команд помощников, трудящихся посменно. Не удивительно, что по числу патентов – 535 – он занимает второе место в мире после Томаса Эдисона.

Умер изобретатель в возрасте 81 года. Причины смерти семья до сих пор не раскрыла. Известно лишь, что доверенное лицо уничтожило все документы и личные записи Эдвина.

Поиск целей для умных бомб

Зачем нужны фильтры, поляризующие свет? Чтобы "уничтожать" блики, делая при этом цвета более насыщенными.

Реклама

Над проблемой бились годами, зациклившись на выращивании дорогостоящих кристаллов. Ленд совершил открытие, предложив огромные кристаллы заменять миллионами миниатюрных, располагая их в определенном порядке. Наступила эра дешевого поляроида.

А это не только фотоаппараты, но и линзы для автомобильных фар, которые позволяют не ослеплять встречных водителей, бинокли, перископы, приборы ночного видения, жидкокристаллические мониторы. А еще боевые системы: для выслеживания закамуфлированных целей с воздуха, наведения по инфракрасному излучению, поиска целей для умных бомб.

Реклама

Идеальная презентация

Однажды на встречу с Лендом пришли топ-менеджеры American Optical Company, котором тот надеялся продавать светофильтры для солнцезащитных очков.

Изобретатель купил золотую рыбку в зоомагазине. Аквариум водрузил на подоконник, а гостям презентовал по поляризационной пластине.

Фокус заключался в том, что в потоке солнечного света емкость выглядела безжизненной, но, когда гости по просьбе Эдвина навели на воду пластины, их взору предстала золотая рыбка.

Аргумент поспособствовал заключению выгодного контракта.

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях. Истории о героях предыдущих дней читайте по этой ссылке.