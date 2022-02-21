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Мгновенное фото и не только: чем еще знаменит изобретатель Polaroid – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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21 февраля, 00:18
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75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" Эдвин Ленд продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире "мгновенный фотоаппарат"
Создатель "Поляроида" Эдвин Ленд
Создатель "Поляроида" Эдвин Ленд / Фото: Коллаж: Сегодня

Будучи 20-летним студентом, Эдвин Ленд придумал первый в мире поляризующий материал, пригодный для широкого использования. А в 1932-м вместе с Джорджем Уилрайтом создал предприятие, переименованное через пять лет в "Polaroid". Специализировались поначалу на выпуске солнцезащитных очков и светофильтров для фотоаппаратов.

3D век назад

  • …1939-й. Всемирная выставка в Нью-Йорке. Эдвин – невероятно, но факт! – демонстрирует очки для просмотра 3D-фильмов. Которых, увы, еще не существует – цветной "Дом восковых фигур" снят четырнадцать лет спустя.
  • В 1948 г. – новый революционный прорыв: камеры, выдающие готовый снимок сразу после съемки. Первые партии сметены с магазинных полок.
  • К середине 1960-х, согласно официальной статистике, таковой имел каждый второй американец.
  • 1962 год ознаменовался выпуском "поляроидов", делающих цветные фото.

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А Ленд неутомимо продолжает изобретать, буквально живя на работе. Для него пришлось нанять несколько команд помощников, трудящихся посменно. Не удивительно, что по числу патентов – 535 – он занимает второе место в мире после Томаса Эдисона.

Умер изобретатель в возрасте 81 года. Причины смерти семья до сих пор не раскрыла. Известно лишь, что доверенное лицо уничтожило все документы и личные записи Эдвина.

Поиск целей для умных бомб

Зачем нужны фильтры, поляризующие свет? Чтобы "уничтожать" блики, делая при этом цвета более насыщенными.

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Над проблемой бились годами, зациклившись на выращивании дорогостоящих кристаллов. Ленд совершил открытие, предложив огромные кристаллы заменять миллионами миниатюрных, располагая их в определенном порядке. Наступила эра дешевого поляроида.

А это не только фотоаппараты, но и линзы для автомобильных фар, которые позволяют не ослеплять встречных водителей, бинокли, перископы, приборы ночного видения, жидкокристаллические мониторы. А еще боевые системы: для выслеживания закамуфлированных целей с воздуха, наведения по инфракрасному излучению, поиска целей для умных бомб.

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Идеальная презентация

Однажды на встречу с Лендом пришли топ-менеджеры American Optical Company, котором тот надеялся продавать светофильтры для солнцезащитных очков.

Изобретатель купил золотую рыбку в зоомагазине. Аквариум водрузил на подоконник, а гостям презентовал по поляризационной пластине.

Фокус заключался в том, что в потоке солнечного света емкость выглядела безжизненной, но, когда гости по просьбе Эдвина навели на воду пластины, их взору предстала золотая рыбка.

Аргумент поспособствовал заключению выгодного контракта.

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях. Истории о героях предыдущих дней читайте по этой ссылке.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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