Техно
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Техно

Мертвые тараканы и лунная пыль – необычные раритеты из "Аполлона-11" выставлены на аукцион

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 мая, 08:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Образец Луны, доставленный на Землю в 1969 г. астронавтами космического корабля "Аполлон-11", бывшими на спутнике и три дохлых таракана "уйдут с молотка"
Мертвые тараканы и лунная пыль: такие необычные раритеты из «Аполлона-11» выставлены на аукцион
Мертвые тараканы и лунная пыль: такие необычные раритеты из «Аполлона-11» выставлены на аукцион / Фото: space.com, spacenews.com

Лунная пыль, съеденная тараканами – один из основных лотов аукциона RR "Замечательные раритеты", который открылся для торгов в четверг (26 мая) и продлится до 23 июня. Необычные лоты предлагает RR Auction, фирма из Нью-Гэмпшира, которая специализируется на космических памятных вещах.

Тела тараканов и лунная пыль Аполлона-11, извлеченная из их желудков выставили на торги
Тела тараканов и лунная пыль Аполлона-11, извлеченная из их желудков выставили на торги / Фото: www.space.com

Реклама

Пока одни торгуют сьеденной тараканами космической пылью, Илон Маск назвал причину конца света и напомнил про важность колонизации Марса.

Всякий раз, когда мы представляем что-то из " Аполлона-11", это, безусловно, захватывает, потому что это была самая важная миссия .Но когда вы получаете что-то вроде тараканов, которых кормили лунным материалом, это просто показывает, насколько разнообразной была программа "Аполлон", — сказал Бобби Ливингстон, исполнительный директор RR Auction,- Для любого из нас, кому было 12 или 13 лет и у кого был урок естествознания, это совсем не "неприглядно". Это невероятно.

Зачем было кормить тараканов лунными "сувенирами"? Дело в том, что экипаж, их космический корабль и все, что с ними вернулось, были помещены на 21-дневный карантин через несколько недель после их триумфального приводнения. Экипаж и содержимое корабля находились внутри специального объекта, построенного НАСА для изоляции "лунных людей" и материалов.

Лунная пыль, извлеченная из желудков "космических" тараканов в результате биологических испытаний после миссии
Лунная пыль, извлеченная из желудков "космических" тараканов в результате биологических испытаний после миссии "Аполлон-11" / Фото: www.space.com

Реклама

Астронавты прошли медицинские осмотры, в то время как привезенный назад зверинец беспозвоночных существ — от рыб до мышей и, да, тараканов — подверглись воздействию лунных камней и пыли, чтобы посмотреть, как они отреагируют. То есть насекомых, рыб и грызунов "накормили" этим.

Примерно 10% из 47,5 фунтов (22 кг) лунных камней, доставленных миссией "Аполлон-11" были выделены для испытаний. Однажды скормленный рыбе и насекомым, никто не ожидал снова увидеть этот лунный материал. Никто, кроме Марион Брукс (позже Брукс-Уоллес), энтомолога из Университета Святого Павла.

Лунные сувениры с Аполлона-11, включая трех сохранившихся тараканов и образец лунной пыли хранились на стенде энтомолога Марион Брукс
Лунные сувениры с Аполлона-11, включая трех сохранившихся тараканов и образец лунной пыли хранились на стенде энтомолога Марион Брукс / Фото: www.space.com

Реклама

С ней НАСА заключили контракт для дальнейшего изучения тараканов, питающихся лунной пылью. Прошли годы и извлеченный из желудков тараканов лунный "песок" и сами их тела теперь уйдет с молотка.

Также мы писали, что войну в Украине видно из космоса: нападение рашистов заснял спутник Maxar Technologies.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша История одной фотографии. Схватил соперника за гениталии и стал легендой футбола Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Мертвые тараканы и лунная пыль – необычные раритеты из "Аполлона-11" выставлены на аукцион Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Полезные приложения во время войны
Для вашего смартфона

Дія. Помимо цифровых документов, приложение позволяет удаленно оформить помощь переселенцам

Telegram. Мессенджер превратился в главный источник новостей, а различные боты позволяют сообщать о перемещении оккупанта

Воздушная тревога. Приложение сообщает о воздушной тревоге в выбранном вами городе или области. Работает даже в беззвучном режиме

TacticMedAid. Справочник по медицинской помощи при ранениях, как для гражданских, так и военных. Для использования методов не нужно иметь специального образования

Первая помощь. Еще одно приложение по оказанию первой медицинской помощи, предоставленное Национальным обществом Красного Креста

1 /2
Скачать
Первое солнечное затмение-2022
Как это было

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

1 /2
WAR GAMES
Игры о войне в Украине
Играть
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.706 T
2
Microsoft Microsoft
$2.096 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.617 T
4
Amazon Amazon
$1.501 T
5
Tesla Tesla
$1.047 T
Кто еще
Как безопасно использовать смартфон в оккупации
9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

1 /2
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28808.73

Binance Coin (BNB)

302.15

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.56

Theta (THETA)

1.11

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять