Мертвые тараканы и лунная пыль – необычные раритеты из "Аполлона-11" выставлены на аукцион

Образец Луны, доставленный на Землю в 1969 г. астронавтами космического корабля "Аполлон-11", бывшими на спутнике и три дохлых таракана "уйдут с молотка"

Мертвые тараканы и лунная пыль: такие необычные раритеты из «Аполлона-11» выставлены на аукцион / Фото: space.com, spacenews.com

Лунная пыль, съеденная тараканами – один из основных лотов аукциона RR "Замечательные раритеты", который открылся для торгов в четверг (26 мая) и продлится до 23 июня. Необычные лоты предлагает RR Auction, фирма из Нью-Гэмпшира, которая специализируется на космических памятных вещах.

Тела тараканов и лунная пыль Аполлона-11, извлеченная из их желудков выставили на торги / Фото: www.space.com

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Пока одни торгуют сьеденной тараканами космической пылью, Илон Маск назвал причину конца света и напомнил про важность колонизации Марса.

Всякий раз, когда мы представляем что-то из " Аполлона-11", это, безусловно, захватывает, потому что это была самая важная миссия .Но когда вы получаете что-то вроде тараканов, которых кормили лунным материалом, это просто показывает, насколько разнообразной была программа "Аполлон", — сказал Бобби Ливингстон, исполнительный директор RR Auction,- Для любого из нас, кому было 12 или 13 лет и у кого был урок естествознания, это совсем не "неприглядно". Это невероятно.

Зачем было кормить тараканов лунными "сувенирами"? Дело в том, что экипаж, их космический корабль и все, что с ними вернулось, были помещены на 21-дневный карантин через несколько недель после их триумфального приводнения. Экипаж и содержимое корабля находились внутри специального объекта, построенного НАСА для изоляции "лунных людей" и материалов.

Лунная пыль, извлеченная из желудков "космических" тараканов в результате биологических испытаний после миссии "Аполлон-11" / Фото: www.space.com

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Астронавты прошли медицинские осмотры, в то время как привезенный назад зверинец беспозвоночных существ — от рыб до мышей и, да, тараканов — подверглись воздействию лунных камней и пыли, чтобы посмотреть, как они отреагируют. То есть насекомых, рыб и грызунов "накормили" этим.

Примерно 10% из 47,5 фунтов (22 кг) лунных камней, доставленных миссией "Аполлон-11" были выделены для испытаний. Однажды скормленный рыбе и насекомым, никто не ожидал снова увидеть этот лунный материал. Никто, кроме Марион Брукс (позже Брукс-Уоллес), энтомолога из Университета Святого Павла.

Лунные сувениры с Аполлона-11, включая трех сохранившихся тараканов и образец лунной пыли хранились на стенде энтомолога Марион Брукс / Фото: www.space.com

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С ней НАСА заключили контракт для дальнейшего изучения тараканов, питающихся лунной пылью. Прошли годы и извлеченный из желудков тараканов лунный "песок" и сами их тела теперь уйдет с молотка.

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