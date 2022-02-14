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Мэр Нью-Йорка с зарплатой в один доллар – история дня за минуту

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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14 февраля, 00:32
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В этот день ровно 80 лет назад на свет появился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего мирового поставщика финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка, посланник ООН
Мэр-филантроп - Майкл Рубенс Блумберг
Мэр-филантроп - Майкл Рубенс Блумберг / Фото: Коллаж: Сегодня

Будущий "творец новой финансовой реальности" с юных лет видел себя технократом, поэтому с выбором места учебы не колебался – старейший в США исследовательский университет Джона Хопкинса. Первое место работы – инвестиционный банк Solomon Brothers, где, увлекшись зарождающейся IT-индустрией, занялся информационными системами.

В 1981-м, когда банк продали, основал ныне всемирно известную Bloomberg LP, задачу которой определил как сбор, анализ и продажа статистических данных о положении финансовых рынков путем внедрения компьютерных технологий.

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Медиа-империя

Сегодня становым хребтом информационной корпорации является Блумберг-терминал – компьютерная система, позволяющая специалистам в реальном времени анализировать движение практически на всех мировых биржах и многих внебиржевых рынках, контролировать текущие котировки, торговать ценными бумагами на электронной площадке, обмениваться сообщениями. Дальше следует семейство специализированных телевизионных каналов BloombergTV (по отдельному – для каждого основного рынка), журналы Bloomberg Markets, Bloomberg BusinessWeek, сайты Bloomberg.com и BusinessWeek.com, радио BloombergRadio, приложения для мобильных устройств. Обслуживают ведущего поставщика финансовых новостей в мире без малого 9500 человек, трудящихся в 130 государствах.

Майкл Блумберг. Фото: Reuters

Трижды мэр "Большого Яблока"

Шлейф добрых дел Майкл Блумберг оставил и в Нью-Йорке, мэром которого избирался трижды подряд. В первую очередь, это создание новых рабочих мест, снижение уровней безработицы и преступности, запуск программ постройки доступного жилья и борьбы с бедностью, реформы в системе образования, повышение налогов и, как следствие, рост поступлений в городскую казну, урезание расходов администрации.

Кстати, заняв новую должность, установил себе оклад в $1 в год и отказался от государственного жилья.

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В 2020 году участвовал в президентской гонке, но прекратил ее, поддержав однопартийца Джо Байдена.

Заядлый лыжник, имеет лицензию пилота.

Необязательно быть богатым, чтобы отдавать

Только за два последних десятилетия Блумберг 15 раз появлялся в мировом "рейтинге добра" – "Филантропия 50".

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На какие направления выделял ресурсы? В первую очередь, это борьба с бездомностью, социальным неравенством, насилием с применением огнестрельного оружия, наркоманией, изменением климата. Не обходит вниманием здравоохранение, переход на экологически чистую энергию, благоустройство городов, искусство.

Самый щедрый дар сделал для альма-матер – университета Джонса Хопкинса в сумме $1,8 млрд (крупнейший в истории!), предназначенных на стипендии для одаренных учеников из небогатых семей. Всего в 2019 году пожертвовал более $3,3 млрд.

Более того, завещал половину своего состояния – а это $62 млрд – направить на благотворительность.

Записной технократ убежден: "Необязательно быть богатым, чтобы отдавать. Вы можете отдавать, например, свои время и умения".

Я заслужил место в раю. Это даже не обсуждается

Написанное и сказанное Блумбергом тут же разбирается на цитаты:

  • Я не самый умный парень в комнате, но никто меня не переработает. Я не умнее остальных, но я могу работать больше вас.
  • Если бы изобретатель колеса использовал понятие "чистая приведенная стоимость", мы бы до сих пор ходили пешком!
  • В жизни, в отличие от детских игр, пришедший вторым является первым проигравшим!
  • Если Бог есть, то, когда я попаду в рай, меня не будут останавливать. Я направлюсь прямиком внутрь. Я заслужил своё место на небесах. Это даже не обсуждается.
  • Не достичь цели – не самое страшное. Самое большое поражение – упустить возможности.
  • Вы не можете контролировать удачу, но чем больше вы работаете, тем удачливее становитесь.
  • Понятие …"первая леди" раздражает меня. Только ренегаты хотят увековечить этот пережиток феодализма

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Интересные истории о героях предыдущих дней:

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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