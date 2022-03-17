Лезут из Беларуси: спутник засек десятки вертолетов и новую колонну российской техники

Американская компания космических технологий Maxar опубликовала новые спутниковые снимки обстановки в Украине и на ее границах. Россия не собирается отступать

Спутник снял расположение российской армии в Беларуси / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ранее мы опубликовали последствия боев в аэропорту Гостомеля. На снимках видно, что осталось от аэропорта Антонов.

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А теперь спутник нашел новые доказательства базирования российских войск в Беларуси. На изображении видно дислокацию десятков российских вертолетов на аэродроме Большой Боков, который находится в 50 км от украинской границы. Снимки были сделаны 14 марта.

На другом снимке заметили огромную колонну российской техники возле городка Наровля. Он еще ближе к украинской границе.

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Из Норволи в Украину ведет прямая дорога в сторону Иванкова, где взорвали мост, поэтому в колонне заметили понтонно-мостовой блок.

Кстати, в самой Наровле располагается военный городок, где, по всей вероятности, дислоцируются российские военные. Также о спутника видны строения полевого госпиталя.

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