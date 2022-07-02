Криминальный прогноз – алгоритм предсказывает преступление за неделю до совершения

Ученые из США разработали алгоритм, с помощью которого можно вычислить планируемое преступление на неделю вперед с точностью до 90% – результат удивил всех

В США разработали новый алгоритм , который прогнозирует преступность / Фото: istockphoto.com

Исследователи данных и социологи из Чикагского университета разработали новый алгоритм, который прогнозирует преступность: так можно вычислить планируемое преступление на неделю вперед.

Также ранее мы писали, что Норвегия передает Украине три MLRS M270: что умеет новое оружие. Новый алгоритм работает, изучая закономерности во времени и географическом местоположении из общедоступных данных о насильственных преступлениях и преступлениях против собственности.

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Модель может предсказывать будущие преступления на неделю вперед с точностью около 90%. Инструмент был протестирован и подтвержден с использованием исторических данных из города Чикаго по двум широким категориям зарегистрированных событий: насильственные преступления (убийства, нападения и избиения) и преступления против собственности (кражи со взломом, кражи и угоны автомобилей).

Мы создали цифровой двойник городской среды. Если вы предоставите ему данные о том, что произошло в прошлом, он расскажет вам, что произойдет в будущем. Это не волшебство, есть ограничения, но мы проверили его, и он работает очень хорошо, – говорится в описании нового исследования.

Теперь полиция может использовать это как инструмент моделирования, чтобы увидеть, что произойдет, если преступность возрастет в одном районе города или усилится правоприменение в другом районе.

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