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СЕГОДНЯ Техно

Классик литературы, критики которого боялись короли – история дня за минуту

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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26 февраля, 00:05
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Ровно 220 лет назад родился классик мировой литературы, ярчайший представитель французского романтизма Виктор Мари Гюго
Ровно 220 лет назад родился Виктор Гюго
Ровно 220 лет назад родился Виктор Гюго / Фото: Коллаж: Сегодня

Гигант, ставший классиком при жизни, вождь романтизма, предтеча французского социально-психологического романа – как только не величают Виктора Гюго. И все эти определения – истинны.

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Демократ и гуманист, он сражался за идеалы справедливости, с трибуны Палаты пэров защищал свободу печати.

Перу Виктора принадлежит колоссальное количество произведений: романы, драмы в прозе и стихах, разнообразная поэзия – от лирической до сатирической, литературно-критические статьи, письма. Тем не менее, в дневнике он пометит: "Я не успел выразить и тысячной доли того, что есть во мне".

Хотя если бы он написал только "Последний день приговоренного к смерти", "Отверженные", "Собор Парижской Богоматери", "Человек, который смеется", все равно стал бы знаменитым.

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Объявив изменником организовавшего переворот Наполеона III, вынужден был эмигрировать. Вне родины сенатор, пэр, академик останется почти двадцать лет ("горестно живу в труде и лишениях"), и вернется в Париж после смерти самозванца.

Церемонию похорон самого Гюго (гроб выставили под Триумфальной Аркой) посетило около миллиона граждан.

Оппозиционер

Гюго не боялся критиковать власть. Его пьеса "Король забавляется" – о Франциске I, возведшем абсолютизм в ранг внутренней политики: "Что угодно королю – угодно закону". Чиновников назначал по произволу, парламентариев не ставил ни в грош, принуждая их покупать мандаты, мог уволить губернаторов скопом без объяснения причин, народ давил непосильными налогами.

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Король-самодур для своих плотских утех похищает юную дочь-красавицу придворного шута Трибуле. Искать справедливость? Увы, мужей и отцов осмелившихся вякать, казнили за госизмену.

И вот на столь "горячую" тему Гюго сочинил пьесу. Премьера состоялась в "Комеди Франсез" и после премьеры была запрещена.

Автор пытался, как и его герой-шут, бороться. Безуспешно. Показ возобновили только через полвека.

Кстати, оперу "Риголетто" Джузеппе Верди сочинил по мотивам "Король забавляется", где короля подменили герцогом.

Ад, в котором скучают

У Гюго едва не каждый абзац украшает афоризм:

  • Быть добрым очень легко, быть справедливым – трудно.
  • Нищета ведет к революции, революция – к нищете.
  • Маленький городок – это много ртов, которые говорят, и мало голов, которые думают.
  • Хуже ада, в котором мучаются, может быть только ад, в котором скучают.
  • "Я" одного человека обширнее и глубже, чем "Я" целого народа.
  • Засыпьте пропасть невежества, и вы уничтожите притон преступлений.
  • Любовь – как дерево; она вырастает сама собой, пускает глубоко корни во все наше существо и нередко продолжает зеленеть и цвести даже на развалинах нашего сердца.

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях. Истории о героях предыдущих дней читайте по этой ссылке.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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