Китай на побегушках у России: как Путин использует "союзника" в войне против Украины

Россия нашла способ обхода блокировки своей пропаганды в Facebook. Вместо нее рекламу с пророссийским уклоном размещают китайская государственная телерадиовещательная компания CGTN

Китай помогает Путину продвигать пророссийскую рекламу / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Ранее Meta заблокировала рекламу российских государственных СМИ и перестала рекомендовать контент из таких источников.

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Издание axios.com сообщает, что китайская телекомпания, имеющая 18 миллионов подписчиков в Facebook, в этом месяце разместила в соцсети не менее 21 рекламного объявления.

Многие из рекламных роликов, которые в основном представляют собой отрывки из выпусков новостей CGTN, разбавлены пророссийскими и антинатовскими тезисами и преуменьшают действия России в Украине.

Meta, не указывает, сколько CGTN потратила на рекламу или на какие страны она нацелена, но по результатам поиска удалось определить, что некоторые объявления ориентированы на пользователей из Гонконга, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистан.

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Добавим, что сегодня в России заблокировали Instagram, но оставили Whatsapp, чтобы не злить школьные чаты.

Кстати, ранее мы писали украинцы заподозрили китайского производителя дронов в помощи России. Китайский производитель дронов DJI Global ограничил возможности важной технологии для украинской армии.