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Катастрофа на авиашоу: реактивный грузовик разбился на скорости около 500 км/час, водитель погиб

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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5 июля, 08:56
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Грузовик с реактивным двигателем Shockwave, который мчался на бешеной скорости по взлетно-посадочной полосе во время авиашоу в США, вышел из-под контроля, спасти водителя не удалось
Реактивный грузовик разбился на скорости около 500 км/час во время авиашоу, водитель погиб
Реактивный грузовик разбился на скорости около 500 км/час во время авиашоу, водитель погиб / Фото: istockphoto.com, interestingengineering

На авиашоу в Батл-Крике, штат Мичиган, трюковый грузовик с реактивным двигателем потерял управление и разбился, в результате чего погиб водитель. Вскоре после аварии в Интернете были опубликованы видеоролики, на которых запечатлено все трагическое событие.

Ранее мы писали, чем хорош французский истребитель "Рафаль". В заявлении полиции Батл-Крика говорится, что 40-летний Крис Дарнелл управлял Shockwave Jet Truck (изготовленным на заказ полуприцепом с тремя реактивными двигателями), который двигался со скоростью более 500 км в час по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Батл-Крик.

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Ранее полиция заявила, что это произошло "во время пиротехнической части" шоу на авиашоу Battle Creek Field of Flight и фестивале воздушных шаров: грузовик мчался рядом с двумя самолетами по взлетно-посадочной полосе, прежде чем развернуться и разбиться.

Shockwave Jet Truck может развивать скорость более 500 км в час
Shockwave Jet Truck может развивать скорость более 500 км в час / Фото: interestingengineering


Затем полиция сообщила, что густой шлейф черного дыма и огня, который можно увидеть на видео как часть фейерверка шоу, не имеет ничего общего с аварией. На видео вы можете увидеть дым и огонь, прежде чем грузовик начнет выходить из-под контроля.

На сайте компании говорится, что Shockwave Jet Truck может развивать скорость более 500 км в час. Согласно веб-сайту, Дарнелл управлял грузовиком, принадлежавшим Darnell Racing Enterprises из Спрингфилда, штат Миссури.

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Водитель, который недавно погиб, управлял одним из этих грузовиков на многих авиашоу в течение года. Он также использовал грузовик для гонок против самолетов, разгоняющихся до 300 миль в час (480 км / ч) в гонках на дрэг-рейсинге, и часто побеждал.

Разрушенный грузовик потреблял 400 галлонов топлива на милю, а когда были включены форсажные камеры, он потреблял еще больше. В конце гонки грузовику понадобились два авиационных парашюта, чтобы затормозить.

Также мы писали, что первый водородный тяжеловоз выходит в серийное производство в Великобритании.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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