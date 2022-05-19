Как тебе такое, Илон Маск: Tesla Model 3 превратили в электрический танк и сняли безумное видео

Группа немецких инженеров превратила электрокар Tesla Model 3 в танк, чтобы ездить по бездорожью. Электрические танки Tesla — это только начало, уверены авторы

Tesla Model 3 превратили в электрический танк и сняли безумное видео

Немецкие блогеры превратили электрокар Tesla Model 3 в танк, чтобы ездить по бездорожью. Как видно из восьмиминутного видео на YouTube, они потратили месяц, добавляя к машине гигантские цепи.

В итоге обычный седан превратился в шеститонный, полностью электрический внедорожник. А раньше мы писали, что Avio испытали двигатель нового поколения M10 на жидком метане и кислороде.

Реклама

Автомобили Tesla популярны среди любителей бездорожья из-за их мощных электрических силовых агрегатов и чудовищного крутящего момента .Механики и ранее превращали Тесла в кучу вещей, таких как мини-танк со снежными гусеницами и уродливая машина для грязи, но этот новый проект действительно круче предыдущих.

Преобразование электромобиля — это дорогая, тяжелая работа, и производителям приятно видеть, что клиенты переоборудуют автомобили, потому что они не могут найти то, что ищут. Во-первых, этот монстр Tesla, безусловно, выглядит намного более крутым и способным, чем долгожданный Cybertruck компании по производству электромобилей.

Реклама

Переделанный монстр Tesla выглядит намного круче, чем долгожданный Cybertruck от компании по производству электромобилей / Фото: скриншот youtube Wir bauen GIGANTISCHE KETTEN

Если производители увидят жизнеспособный рынок для создания электрических квадроциклов и других транспортных средств для отдыха, они с большей вероятностью создадут новые продукты. Это поможет распространить любовь к электромобилям все дальше и шире.

Также мы писали, что Apple создаст супер-устойчивые к влаге, температурам и давлению айфоны.