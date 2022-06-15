Как поют трясущиеся звезды: зонд Gaia записал их "голоса" – звучит, как старый камертон

Цунами из звуковых звездных волн удалось записать ученым европейского космического агентства ESA. Правда пульсацию звезд пришлось усилить, чтобы человеческое ухо ее расслышало

Чтобы люди смогли услышать звездные "голоса", ученые увеличили их звук в миллионы раз / Фото: freepik.com, www.space.com

Последний выпуск миссии Gaia, самый большой из когда-либо составленных каталогов информации о звездах галактики Млечный Путь, представил звуки "звездотрясения".

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Также мы писали, прослушивают ли мессенджеры – 5 мифов об опасности общения в Viber-чатах. Европейская миссия Gaia по составлению карт галактик зафиксировала звуки от звезд, которые рябью проходят по звездным поверхностям, подобно цунами. И изменяют форму звезд таким образом, что их можно обнаружить из космоса вокруг Земли.

Правда частота вращающихся и пульсирующих звезд, из-за которой появляется звук, была увеличена астрономами в 8,6 миллионов раз, чтобы сделать их слышимыми для людей. Поэтому запись, которая представлена в новом видео команды миссии Gaia, не является точным звуком, издаваемым звездами .

Это то, что ученые называют озвучиванием, преобразованием данных в звуки, и команде, стоящей за проектом, пришлось проделать довольно много обработки, чтобы сделать этот опыт доступным для людей. Люди не могут слышать истинные частоты этих колебаний – говорится в заявлении Европейского космического агентства (ЕКА),- Мы искусственно умножили их на большой коэффициент 8,6 миллиона, чтобы привести их в слышимый для человеческих ушей диапазон.

Звуковые данные о "звездотрясении" были представлены общественности, как часть большого массива данных миссии ESA Gaia.

Gaia также измеряет уровни яркости звезд, и именно по этим данным были обнаружены "звездотрясения".

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Звуки от звезд, которые рябью проходят по звездным поверхностям и заставляют их вибрировать, ученые назвали "звездотрясением" / Фото: www.space.com

А они, в свою очередь, могут раскрывать секреты звездных недр точно так же, как землетрясения выдают то, что происходит внутри нашей планеты.





Эти вибрации заставляют звездный газ двигаться вверх и вниз, итоге изменяется яркость звезды в зависимости от времени. Таким образом, именно эти звуковые вибрации заставляют звезды мигать на небе, – отмечают астрономы.

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