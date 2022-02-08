Сегодня 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Сегодня 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Сегодня 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Сегодня 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Сегодня 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Сегодня 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Сегодня 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Сегодня 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Сегодня 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Сегодня 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Сегодня 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
Завтра 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
Завтра 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
Завтра 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
Завтра 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Как опоздавший на поезд инженер придумал часовые пояса – история дня за минуту

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 00:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте города Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил утопическую на тот момент идею, над которой все только посмеялись
Сэндфорд Флеминг придумал часовые пояса
Сэндфорд Флеминг придумал часовые пояса / Фото: Коллаж: Сегодня

Сэндфорд Флеминг первым предложил ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-й всемирный формат отсчета времени, по которому сейчас живет вся планета.

Почетный канадец

Родившийся на севере Британии, в Шотландии, Флеминг в возрасте 18 лет вместе со старшим братом пересек океан и переехал в Новый Свет. Сменив таким образом Шотландию на Новую Шотландию – так называется провинция на востоке Канады.

Реклама

Флеминг сыграл одну из важнейших ролей в становлении молодой страны и считается одним из самых видных канадцев в истории. Начав с работы простым землемером, он выучился на инженера-геодезиста и после и вовсе стал директором транснациональной железнодорожной компании. Именно он по сути и создал всю сеть железных дорог Канады.

"Сумасшедшая" идея

Однажды, опоздав на поезд (какой-то оксюморон – директор железнодорожной компании опоздал на собственный поезд, запутавшись в 12-часовом формате отсчета времени), Флеминг задумал изменить весь мировой порядок: ввести часовые пояса и нулевой меридиан.

Реклама

С этой идеей он и выступил на лекции на тему, как он сам ее назвал, "Несколько слов о выборе нулевого меридиана, общего для всех государств, в связи с времяисчислением". В этой лекции, в частности, обосновывался выбор в качестве нуля отсчета меридиан, отстоящий от гринвичского на 180 градусов долготы.

Идею Флеминга тогда просто подняли на смех, но спустя много лет, только в 1929-м после доработки другими учеными, часовые пояса вошли в обиход всего мира.

Реклама

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Интересные истории о героях предыдущих дней:

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Не смотрите вверх: ученые сравнили атаку Марса и Земли астероидами Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша Как опоздавший на поезд инженер придумал часовые пояса – история дня за минуту Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Как журналист-писатель придумал Скруджа, Uriah Heep и Копперфильда – история дня за минуту Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44082.18

Binance Coin (BNB)

435.09

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

136.9

Theta (THETA)

3.6

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять