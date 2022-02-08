Как опоздавший на поезд инженер придумал часовые пояса – история дня за минуту

143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте города Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил утопическую на тот момент идею, над которой все только посмеялись

Сэндфорд Флеминг придумал часовые пояса / Фото: Коллаж: Сегодня

Сэндфорд Флеминг первым предложил ввести часовые пояса, нулевой меридиан и 24-й всемирный формат отсчета времени, по которому сейчас живет вся планета.

Почетный канадец

Родившийся на севере Британии, в Шотландии, Флеминг в возрасте 18 лет вместе со старшим братом пересек океан и переехал в Новый Свет. Сменив таким образом Шотландию на Новую Шотландию – так называется провинция на востоке Канады.

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Флеминг сыграл одну из важнейших ролей в становлении молодой страны и считается одним из самых видных канадцев в истории. Начав с работы простым землемером, он выучился на инженера-геодезиста и после и вовсе стал директором транснациональной железнодорожной компании. Именно он по сути и создал всю сеть железных дорог Канады.

"Сумасшедшая" идея

Однажды, опоздав на поезд (какой-то оксюморон – директор железнодорожной компании опоздал на собственный поезд, запутавшись в 12-часовом формате отсчета времени), Флеминг задумал изменить весь мировой порядок: ввести часовые пояса и нулевой меридиан.

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С этой идеей он и выступил на лекции на тему, как он сам ее назвал, "Несколько слов о выборе нулевого меридиана, общего для всех государств, в связи с времяисчислением". В этой лекции, в частности, обосновывался выбор в качестве нуля отсчета меридиан, отстоящий от гринвичского на 180 градусов долготы.

Идею Флеминга тогда просто подняли на смех, но спустя много лет, только в 1929-м после доработки другими учеными, часовые пояса вошли в обиход всего мира.

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