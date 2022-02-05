Как немецкий ученый нашел способ победить рахит – история дня за минуту

Высшую научную награду Виндаусу присудили "за работы по изучению строения стеринов и их связей с витаминной группой".
"Династия" нобелиантов
Родившийся в 1859 году в семье, далекой от научной деятельности (отец нашего героя был фабрикантом), Адольф Виндаус с детства увлекся биологией, "проглотив" все книги по интересующим его темам, какие смог найти. И собирался стать врачом, поступив на медицинский факультет Берлинского университета.
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Во время учебы он в ранге вольного слушателя решил посетить несколько лекций директора Химического института Берлинского университета Эмиля Фишера. И так увлекся, что решил сменить специализацию, став биохимиком.
Эмиль Фишер, взявший Виндауса в ученики, умел увлечь. В свое время получил Нобелевскую премию за эксперименты по синтезу веществ с сахаридными и пуриновыми группами. До этого он сам был учеником нобелианта, Адольфа фон Байера, получившего премию благодаря работам по органическим красителям и гидроароматическим соединениям. Также Нобелевку получил еще один ученик Фишера, Отто Дильс, один из первооткрывателей органического синтеза.
Понятно, что под руководством такого учителя Виндаус был просто обречен на успех.
"Доктор Витамин"
С 1901 года ученый занимался исследованием стеринов. И преуспел в этом в 20-30-х годах прошлого столетия. Доктор Виндаус открыл строение и образование витамина D из эргостерина под действием ультрафиолетового облучения.
Открытие имело практическую ценность: в те времена многие дети страдали рахитом, имея проблемы с развитием ребенка в начале жизни, в том числе – скелета.
Ученый обратил внимание, что с болезнью часто помогают справиться употребление детьми в пищу рыбьего жира, а также рахитом меньше страдают дети, чаще бывающие на солнце. И сделал вывод, что это связано с витаминами. И после ряда экспериментов с облучением ультрафиолетом сумел превратить вредный холестерин в ценнейший витамин D.
Рахит был побежден.
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