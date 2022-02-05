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СЕГОДНЯ Техно

Как немецкий ученый нашел способ победить рахит – история дня за минуту

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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5 февраля, 00:22
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Ровно 94 года назад, в 1928 году, немецкий ученый Адольф Отто Рейнгольд Виндаус первым в мире синтезировал витамин D, за что в том же году был удостоен Нобелевской премии по химии
Отто Рейнгольд Виндаус победил рахит
Отто Рейнгольд Виндаус победил рахит / Фото: Коллаж: Сегодня

Высшую научную награду Виндаусу присудили "за работы по изучению строения стеринов и их связей с витаминной группой".

"Династия" нобелиантов

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Родившийся в 1859 году в семье, далекой от научной деятельности (отец нашего героя был фабрикантом), Адольф Виндаус с детства увлекся биологией, "проглотив" все книги по интересующим его темам, какие смог найти. И собирался стать врачом, поступив на медицинский факультет Берлинского университета.

Во время учебы он в ранге вольного слушателя решил посетить несколько лекций директора Химического института Берлинского университета Эмиля Фишера. И так увлекся, что решил сменить специализацию, став биохимиком.

Эмиль Фишер, взявший Виндауса в ученики, умел увлечь. В свое время получил Нобелевскую премию за эксперименты по синтезу веществ с сахаридными и пуриновыми группами. До этого он сам был учеником нобелианта, Адольфа фон Байера, получившего премию благодаря работам по органическим красителям и гидроароматическим соединениям. Также Нобелевку получил еще один ученик Фишера, Отто Дильс, один из первооткрывателей органического синтеза.

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Понятно, что под руководством такого учителя Виндаус был просто обречен на успех.

"Доктор Витамин"

С 1901 года ученый занимался исследованием стеринов. И преуспел в этом в 20-30-х годах прошлого столетия. Доктор Виндаус открыл строение и образование витамина D из эргостерина под действием ультрафиолетового облучения.

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Открытие имело практическую ценность: в те времена многие дети страдали рахитом, имея проблемы с развитием ребенка в начале жизни, в том числе – скелета.

Ученый обратил внимание, что с болезнью часто помогают справиться употребление детьми в пищу рыбьего жира, а также рахитом меньше страдают дети, чаще бывающие на солнце. И сделал вывод, что это связано с витаминами. И после ряда экспериментов с облучением ультрафиолетом сумел превратить вредный холестерин в ценнейший витамин D.

Рахит был побежден.

О проекте:

Ежедневно "Сегодня" рассказывает о людях, отметившихся в этот день чем-то особенным. Короткие истории о выдающихся событиях и их героях.

Интересные истории о героях предыдущих дней:

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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