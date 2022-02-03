Как французский ученый наглядно доказал, что Земля вертится – история дня за минуту

Жак Бернар Леон Фуко сумел доказать, что Земля вертится, а также создал гироскоп, который используется в современных смартфонах. Узнай историю о герое дня за 1 минуту

Фуко доказал, что Земля вертится / Фото: Коллаж: Сегодня

Ровно 171 год назад, в 1851 году, в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко раскачал подвешенный к потолку маятник на 11-метровой стальной проволоке, установив (и затем подробно описав) эффект отклонения плоскости колебаний из-за суточного вращения Земли вокруг своей оси.

Как работает маятник Фуко

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Сам термин, названный в честь нашего героя дня, хоть раз в жизни слышал каждый, но не все понимают, что это и как (и для чего) работает.

Маятник Фуко – это демонстрационный прибор. Подвешенный на длинной (чем длиннее – тем лучше, тем интереснее наблюдать за эффектом) проволоке груз раскачивается, и по ходу времени становится заметно, что плоскость колебаний маятника меняется, поворачиваясь в сторону, противоположную направлению вращения Земли.

При этом географическое положение прибора влияет на скорость изменений – на полюсах Земли скорость максимальна, а на экваторе ее нет вовсе, так как ось вращения нашей планеты перпендикулярна плоскости колебаний маятника.

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Это все и описал Фуко – наглядно и просто, как любое гениальное.

Несостоявшийся врач, вдохновивший литератора

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Любопытно, что сам Фуко в молодости всерьез увлекался медицинскими науками, но увлекся физикой и механикой – и преуспел в новом для себя деле, став одним из самых видных ученых своего времени. Например, он является также изобретателем прибора, которым человечество пользуется до сих пор – гироскопа.

А еще именно под таким названием, "Маятник Фуко", в 1988-м вышел второй по счету роман в жанре интеллектуального детектива одного из самых знаменитых писателей современности – итальянца Умберто Эко.

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