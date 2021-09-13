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Избранное в Instagram: в популярной сети может появиться полезная функция

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 сентября, 09:50
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Instagram работает над функцией "Избранное" для своего приложения для iOS. Она позволит пользователям устанавливать приоритет учетных записей, которые будут чаще появляться в ленте
Instagram тестирует новую функцию
Instagram тестирует новую функцию / Фото: REUTERS

Сейчас пользователи Instagram полагаются на алгоритм Facebook, который зависит от многих факторов, в том числе от того, насколько популярна публикация в целом и как часто пользователь взаимодействует с определенной учетной записью.

Это потенциально может привести к тому, что пользователи упустят полезный к просмотру контент в учетных записях, которые они редко проверяют, пишет пише appleinsider.com.

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При изучении приложения мобильный разработчик Алессандро Палуцци опубликовал в Twitter функцию "Избранное", которая позволяет пользователям отмечать определенные учетные записи как свои любимые.

Любые учетные записи, добавленные в избранное, будут отображаться выше в ленте, независимо от их популярности или других сигналов, используемых алгоритмом.

Пользователи смогут создавать список избранных учетных записей, который будет виден только им. При этом, люди, которые включены в список избранного или удалены из него, не будут проинформированы об этом.

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Впрочем, пока неясно, когда Instagram представит эту функцию и запустит ли ее вообще. Ранее мы писали, что Instagram тестирует ограничитель оскорбительных комментариев – функцию Limits.

соцсетиInstagram
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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