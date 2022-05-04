Историки нашли записи о суде над свиньей: ее приговорили к смертной казни

Необычный судебный процесс прошел во Франции, но для тех времен это было нормой

Во Франции свиней приговаривали к смертной казни / Фото: Коллаж: Сегодня

В средние века животных судили наравне с людьми. Они могли совершать различные преступления, в том числе убийства, порчу урожая и имущества.

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В случае признания виновными более крупные животные подвергались смертной казни или изгнанию, а более мелкие отлучались от церкви или осуждались церковным трибуналом.

Историк нашли записи одного из самых известных судебных процессов над животным, который состоялся 9 января 1386 года во Франции.

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Молодую свинью задержали за то, что она напала на 3-месячного младенца в его кроватке, кусала и терзала его лицо, что привело к смерти младенца.

Свинью арестовали за убийство и посадили в тюрьму, а затем отдали под суд. Свинью признали виновной и приговорили к "нанесению увечий передних конечностей" с последующей казнью через повешение.

В день казни свинью одели в жилет, перчатки и пару кальсон и отвели на виселицу на рыночной площади, где и закончился ее жизненный путь, пишет ancient-origins.net.