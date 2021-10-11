Исторический договор об озоновом слое предотвратит более 400 млн случаев заболевания раком

Новое исследование показало, что глобальный договор, ограничивающий использование химических веществ, разрушающих озоновый слой, может спасти 500 миллионов жизней

Разрушение озонового слоя вынудило мир принять Монреальский протокол / Фото: REUTERS

Мексиканский химик Марио Молина еще в прошлом столетии предсказал вред химических элементов, используемых в хладоагентах и аэрозольных баллончиках, на озоновый шар Земли.

Эти вещества испарялись и улетучивались в стратосферу, где выделяли хлор. Молина предупредил, что хлор атакует озоновый слой, который помогает защитить Землю от вредного ультрафиолетового излучения солнца.

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Сначала его открытия были встречены скептически, но в 1985 году трое британских ученых обнаружили огромную "дыру" в озоновом слое над Антарктидой.

Озоновая дыра над Антарктидой. Фото: Wikipedia

Только после этого в мире задумались о спасении планеты и приняли Монреальский протокол, который предусматривал сокращение выбросов химических веществ, а также полный отказ от озоноразрушающих химикатов.

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Согласно новому исследованию, глобальный договор, может предотвратить 443 миллиона случаев заболевания раком кожи и 63 миллиона случаев повреждения зрения к концу этого столетия.

Уменьшение выбросов спасло мир от катастрофы. Фото: Wikipedia

"Мы избавились от катастрофы", – рассказывала Джулия Ли-Тейлор, научный сотрудник Национального центра атмосферных исследований, которая является соавтором статьи о Монреальском протоколе, пишет scientificamerican.com.

Сокращение выбросов химических веществ, в том числе гидрофторуглеродов и хлорфторуглеродов, фреонов и других разрушителей озона, приведет к снижению УФ-излучения до уровней 1980 года к 2040 году.

В свое время бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан предположил, что Монреальский протокол был самым успешным международным соглашением.

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