Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Iphone теперь вне закона: в Европе приняли единый разъем для смартфонов

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 апреля, 14:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Apple придется менять свои "айфоны", если они хотят продолжить продавать их в Европе
В Европе будет один вид зарядного устройства
В Европе будет один вид зарядного устройства / Фото: google.com

Члены Европарламента поддержали стандартное зарядное устройство для портативных электронных устройств.

Мобильные телефоны, планшеты, цифровые камеры, наушники и гарнитуры, портативные игровые приставки и портативные колонки, заряжаемые через проводной кабель, должны быть оснащены портом USB Type-C, независимо от производителя.

Реклама

Новые правила гарантируют, что потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель каждый раз, когда они покупают новое устройство, и они смогут использовать одно зарядное устройство для всех своих электронных гаджетов.

Исключения будут применяться только к устройствам, которые слишком малы для того, чтобы иметь порт USB Type-C, таким как смарт-часы, трекеры здоровья и некоторое спортивное оборудование, сообщается на europarl.europa.eu.

Реклама

По мнению чиновников, это позволит снизить количество электронных отходов и сделает использование различных мобильных телефонов, планшетов и цифровых камер более удобным.

Больше всего это нововведение затронет технику Apple, где в качестве разъема для зарядки используется порт Lightning. Компания была против принятия закона ведь он лишает ее немалых доходов.

Реклама

Однако после принятия закона Apple не сможет продавать свою технику в Европе. Поэтому, если они не хотят потерять европейский рынок, придется изменить конструкцию гаджетов. Тем более, что этого хотят сами пользователи.

Ранее мы писали, что студент заменил порт Lightning в iPhone на разъем USB-C, а затем продал его за 86 тысяч долларов.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Iphone теперь вне закона: в Европе приняли единый разъем для смартфонов Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Годятся только на металлолом: российские танки признали худшими в мире Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.706 T
2
Microsoft Microsoft
$2.096 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.617 T
4
Amazon Amazon
$1.501 T
5
Tesla Tesla
$1.047 T
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39640.81

Binance Coin (BNB)

405.34

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

106.86

Theta (THETA)

3.13

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять