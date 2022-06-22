Им некогда: почему развитые цивилизации не спешат на Землю – внезапно ученых осенило

Астробиологи придумали новую теорию, почему внеземная жизнь еще не пришла на Землю. Ученые считают, что другие инопланетяне подавляют их и не позволяют контактировать с людьми

Инопланетные цивилизации не спешат знакомиться с землянами, потому что заняты друг другом / Фото: freepik.com, unsplash.com

Земле уже 4,54 миллиарда лет, но пока нет конкретных доказательств того, что внеземная жизнь посещала планету: и ученые додумались почему. Чтобы решить этот вопрос, два астробиолога придумали объяснение.

Также мы писали, что китайский телескоп Sky Eye обнаружил сигналы от радиопомех, а не инопланетян. Согласно теории ученых, развитые цивилизации в космосе могут подавляться более агрессивными инопланетными жителями, которые не позволяют им приходить или контактировать с людьми.

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Их аргумент направлен на решение парадокса Ферми. В 1950 году известный физик Энрико Ферми во время обеда поделился с коллегами-учеными своими мыслями о внеземной жизни. Согласно институту SETI , Ферми спросил, существуют ли разумные цивилизации в космосе, то почему они еще не посетили Землю.

Его комментарии прозвучали после обсуждения среди ученых того, что в галактике может существовать множество сложных обществ. Но где-то в этом предложении его податливый мозг понял, что если их много, то некоторые, возможно, развалились.

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Он указал, что любая цивилизация со скромным количеством ракетных технологий и нескромным имперским стимулом уже колонизировала бы галактику.

Возможно инопланетяне / Фото: unsplash.com, futurism.com

Этот мыслительныйУченый также сказал, что каждая звездная система может быть "взята под крыло" такой империей в течение нескольких десятков миллионов лет, что может показаться долгим, но довольно коротким по сравнению с возрастом галактики.Но со всеми современными научными достижениями пока нет четких указаний на то, что внеземная жизнь может существовать. Хотя сигналы, обнаруженные обсерваториями и телескопами, могут уловить или не уловить сообщение от них.

Новая теория называется сверхлинейным масштабированием, что может объяснить, почему люди до сих пор не столкнулись с инопланетянами, несмотря на то, что вселенная состоит из триллионов планет, которые потенциально полны жизни.

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Возможно, как и люди, инопланетяне заняты друг другом, поэтому еще не пришли на Землю и не исследовали космос за пределами своих границ.

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