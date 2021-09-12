Худшие смартфоны 2021 года по версии пользователей

Сейчас на рынке настолько много разных моделей смартфонов, что любой потребитель может выбрать себе по вкусу и потребностям. Однако не все они отвечают ожиданиям

Худшие смартфоны 2021 года

Ранее мы приводили рейтинг лучших камерофонов в 2021 году, а теперь пришло время разобраться, какие смартфоны пользователи считают худшими.

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Антирейтинг составило издание itechua.com, руководствуясь отзывами недовольных покупателей.

№3 – OPPO A54

В OPPO много классных смартфонов, но отнести к их числу A54 мы не можем при желании. Гаджет оснащен доисторическим процессором Helio P35, который с трудом тянет базовые задачи, а также никудышней камерой на 13+2+2 МП, которая плохо снимает даже в идеальных условиях.

Ну и напоследок 6.51-дюймовый дисплей здесь имеет разрешение HD+, поэтому пользователю придется мириться с "рыхлой" картинкой. На фоне того, что предлагают конкуренты за эти деньги – это просто смешно. Стоимость модели в Украине 5222 (4/64 ГБ) и 6499 грн (4/128ГБ).

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№2 – Samsung Galaxy M32

В последнее время корейцы стабильно выпускают классные телефоны, но M32 – провальное устройство. По факту это просто переименованный Galaxy A32, который стоит немного дороже, но предлагает точно такой же функционал. Кстати, вчера Samsung представил новую бюджетную модель смартфона Galaxy M22.

Смартфон комплектуется 6.4-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, процессором Helio G80, установленным в копеечном Redmi 9, а также квадрокамерой 64+8+2+2 МП. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, которого хватает на пару дней работы без подзарядки. Да, круто, но не настолько, чтобы за аппарат отдать 6799 грн (6/128 ГБ).

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№1 – Nokia X20

Этим летом популярный бренд представил модель X20. Правда, не совсем понятно, чем финны думали. Гаджет с ценой в более чем 10 000 гривен (8/128 ГБ) оснастили бюджетным процессором Snapdragon 480 5G и 6.67-дюймовым экраном. У последнего нет ни повышенной частоты обновления, ни поддержки HDR10+, а выполнен он по технологии IPS.

Другая ахиллесова пята девайса – аккумулятор емкостью всего 4470 мАч. По современным меркам это очень мало, особенно, если иметь в виду цену гаджета. Многие производители компенсируют подобное скоростью зарядки, но и здесь в X20 просадка – всего 18 Вт. Последний момент – смартфон получился просто огромным 168.9x79.7x9.1 мм и весит до 220 грамм.