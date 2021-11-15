Злоумышленники разослали от имени ФБР сотню тысяч спам-писем с упоминанием Винни Троя – писателя, ищущего хакеров

Хакеры смогли взломать сервер ФБР / Фото: Pixabay

Хакеры взломали электронную почту ФБР и отправили от имени бюро, с его сервера, спам-письма не менее чем 100 тысячам человек.

Информацию сообщила в Twitter Международная организация Spamhaus Project, специализирующаяся на анализе угроз, связанных со спамом и фишингом.

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Поддельные электронные письма, по данным NBC News, приходили с адреса заканчивающегося на "ic.fbi.gov". В самом бюро подтвердили информацию и подчеркнули, что быстро отключили оборудование, которое давало возможность такой рассылки.

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В ФБР признали, что это не первый случай попытки взлома, но первый, когда злоумышленник смог разослать спам такому количеству людей.

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Мотивы злоумышленника, взломавшего систему, неясны: электронное письмо упоминало Винни Троя – известного автора, выслеживающего хакеров и описывающего их деятельность, и киберпреступную группу The Dark Overlord. Night Lion Security, которую представляет Троя, в январе 2021 написала об этой структуре.

В то же время известно, что хакер зарегистрировал адрес как адрес Группы по обнаружению и анализу киберугроз Министерства внутренней безопасности США. Этой группы не существует минимум два года.

Хакер или хакеры начали рассылку писем в ночь на субботу в Нью-Йорке. По данным Spamhaus, к электронным письмам не было прикреплено вредоносное ПО.

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Глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant Остин Берглас, заверил, что взломанная система электронной почты не использовалась агентами для отправки секретной информации.

Инцидент произошел вслед за рядом громких сбоев в правительственных сетях США и хакерских атак, которые американские власти связывали с Россией. Ранее СБУ также разоблачила российских хакеров.