Google не открывал доступ к секретным военным объектам РФ – заявление компании

Вчера в Сети обсуждали подробные снимки военных объектов России, которые якобы Google перестал скрывать на своих картах.
Но в американской компании, заверили, что изображения были доступны на картах Google задолго до войны в Украине.
"Мы не вносили никаких изменений в наши спутниковые снимки в России", – сообщила представитель Google Женевьев Парк, которую цитирует theverge.com.
Google нередко размывает свои карты потенциально важных областей, включая военные объекты. На Wikipedia даже есть список таких мест.
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Вот как это выглядит:
Более того, военные используют совсем другие спутниковые снимки для своей разведки, так что изображения Google будут полезны разве что для удовлетворения собственного интереса. К слову, накануне США запустили в космос шпионский спутник.
Что, впрочем, не мешает изучить военные локации России:
Ранее мы писали, что компания, работающая на разведку США, запустит новые спутники для слежения за Украиной. С помощью спутниковых снимков отслеживают перемещение российской армии и оценивают ущерб от войны.