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Google не открывал доступ к секретным военным объектам РФ – заявление компании

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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19 апреля, 12:57
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Изображения военных объектов России являются подлинными, но, по словам компании, они были доступны еще до начала войны
Google заявил, что российские военные объекты были рассекречены еще до войны
Google заявил, что российские военные объекты были рассекречены еще до войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера в Сети обсуждали подробные снимки военных объектов России, которые якобы Google перестал скрывать на своих картах.

Но в американской компании, заверили, что изображения были доступны на картах Google задолго до войны в Украине.

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"Мы не вносили никаких изменений в наши спутниковые снимки в России", – сообщила представитель Google Женевьев Парк, которую цитирует theverge.com.

Google нередко размывает свои карты потенциально важных областей, включая военные объекты. На Wikipedia даже есть список таких мест.

Вот как это выглядит:

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Более того, военные используют совсем другие спутниковые снимки для своей разведки, так что изображения Google будут полезны разве что для удовлетворения собственного интереса. К слову, накануне США запустили в космос шпионский спутник.

Что, впрочем, не мешает изучить военные локации России:

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Ранее мы писали, что компания, работающая на разведку США, запустит новые спутники для слежения за Украиной. С помощью спутниковых снимков отслеживают перемещение российской армии и оценивают ущерб от войны.

Александр Трикиша
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