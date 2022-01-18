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Глобальное потепление оставит мир без Олимпийских игр

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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18 января, 21:26
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Изменение климата ограничит места проведения зимних Олимпийских игр. Последствия глобального потепления уже сейчас ощущают на себе спортсмены
Зимние Олимпиады не будет где проводить
Зимние Олимпиады не будет где проводить / Фото: REUTERS

Если глобальные выбросы парниковых газов не будут резко сокращены, только один из 21 города, ранее принимавших зимние Олимпийские игры, сможет обеспечить необходимые условия к концу столетия.

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Если же показатели выбросов Парижского соглашения по климату будут достигнуты, количество принимающих городов возрастет до восьми.

Не все города смогут принимать зимние Олимпийские игры. Фото: Reuters

При проведении исследования ученые рассмотрели исторические данные о климате с 1920-х годов до наших дней, а также сценарии будущих изменений климата на 2050-е и 2080-е годы, сообщает phys.org.

Они также опросили спортсменов и тренеров и обнаружили, что 89% считают, что изменение погодных условий влияет на условия соревнований, а 94% опасаются, что изменение климата повлияет на будущее развитие их спорта.

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Изменения климата вызывают серьезные последствия. Фото: Reuters

Ученые высчитали, что средняя дневная температура в феврале в городах-организаторах неуклонно растет. Если на Играх в 1920–1950-х годах рост составлял 0,4 °C, то в XXI веке это уже 6,3 °C, в том числе и на предстоящих играх в Пекине.

Ранее мы писали, что Ибица и Майорка могут исчезнуть с карты Земли. Ученые-климатологи предупреждают, что до 65% потрясающих пляжей на Балеарских островах могут быть потеряны.

Но есть и обратный процесс – на Земле появился новый остров после извержения вулкана. Мощное подводное извержение вулкана возле островного государства Тонга в Тихом океане не прошло бесследно.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня Больше статей автора
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