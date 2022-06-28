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СЕГОДНЯ Техно

Франция поставит Украине плавающие бронетранспортеры VAB: что известно

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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28 июня, 16:06
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Боевая машина активно поставляется на экспорт
Боевая масса бронетранспортера составляет почти 14 т.
Боевая масса бронетранспортера составляет почти 14 т. / Фото: Украинская правда, Коллаж: Сегодня

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна поставит Украине "значительное количество" бронетранспортеров и вспомогательных машин французского производства, известных как VAB.

Об этом пишет CNN.

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"Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах транспортные машины этого типа VAB", – сказал он, не сообщив, когда техника будет доставлена.

Кроме этого, Лекорню добавил, что Франция также изучает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет Exocet французского производства.

"Сегодня" разобрались, что за VAB отправят Украине.

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Новая техника

Как отмечается, VAB – это колесный бронетранспортер и машина поддержки. Он был разработан компаниями Saviem и Renault по заказу французской армии. Серийное производство боевой машины ведется с 1976 года.

При этом всего было выпущено более 5000 машин этого типа в различных вариантах – как на базовом двухосном шасси, так и на трехосном. Около 4000 из выпущенных машин поступили на вооружение французской армии, использовавшей их в войне в Персидском заливе, а также в ряде миротворческих миссий.

Кроме этого, VAB активно поставляется на экспорт и состоит на вооружении примерно 15 других стран.

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VAB 3-го инженерного полка на параде в честь Дня взятия Бастилии, 14 июля 2010 года. Фото – Википедия.
VAB 3-го инженерного полка на параде в честь Дня взятия Бастилии, 14 июля 2010 года. Фото – Википедия.

Характеристики бронетранспортера:

  • боевая масса – 13,6 т;
  • длина корпуса – 5980 мм;
  • ширина – 2490 мм;
  • высота – 2060 мм;
  • колея – 2035 мм;
  • клиренс – 400 мм;
  • тип брони – стальная катаная;
  • лоб корпуса – защищен от 7,62-мм бронебойных пуль;
  • борт корпуса – защищен от 7,62-мм бронебойных пуль;
  • корма корпуса – защищена от 7,62-мм бронебойных пуль;
  • вооружение – пулеметы 1×12,7-мм на большинстве машин;
  • тип двигателя – рядный, 6-цилиндровый дизельный;
  • модель двигателя – Renault MIDR 062045;
  • мощность двигателя – 300 л. с.;
  • скорость по шоссе – 110 км/ч;
  • запас хода по шоссе – 1000 км;
  • преодолеваемый подъем – 30 град;
  • преодолеваемая стенка – 0,5 м;
  • преодолеваемый брод – плавает.

Интересно, что экипаж боевой машины состоит всего из двух человек, однако в бронетранспортере могут разместиться и 10 десантников.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на этой неделе США планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности. Также мы писали об американских реактивных системах залпового огня HIMARS, которые уже вовсю бьют оккупантов.

Павел Чернышук
Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня Больше статей автора
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9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

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