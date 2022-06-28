Франция поставит Украине плавающие бронетранспортеры VAB: что известно

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна поставит Украине "значительное количество" бронетранспортеров и вспомогательных машин французского производства, известных как VAB.
Об этом пишет CNN.
"Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах транспортные машины этого типа VAB", – сказал он, не сообщив, когда техника будет доставлена.
Кроме этого, Лекорню добавил, что Франция также изучает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет Exocet французского производства.
"Сегодня" разобрались, что за VAB отправят Украине.
Новая техника
Как отмечается, VAB – это колесный бронетранспортер и машина поддержки. Он был разработан компаниями Saviem и Renault по заказу французской армии. Серийное производство боевой машины ведется с 1976 года.
При этом всего было выпущено более 5000 машин этого типа в различных вариантах – как на базовом двухосном шасси, так и на трехосном. Около 4000 из выпущенных машин поступили на вооружение французской армии, использовавшей их в войне в Персидском заливе, а также в ряде миротворческих миссий.
Кроме этого, VAB активно поставляется на экспорт и состоит на вооружении примерно 15 других стран.
Характеристики бронетранспортера:
- боевая масса – 13,6 т;
- длина корпуса – 5980 мм;
- ширина – 2490 мм;
- высота – 2060 мм;
- колея – 2035 мм;
- клиренс – 400 мм;
- тип брони – стальная катаная;
- лоб корпуса – защищен от 7,62-мм бронебойных пуль;
- борт корпуса – защищен от 7,62-мм бронебойных пуль;
- корма корпуса – защищена от 7,62-мм бронебойных пуль;
- вооружение – пулеметы 1×12,7-мм на большинстве машин;
- тип двигателя – рядный, 6-цилиндровый дизельный;
- модель двигателя – Renault MIDR 062045;
- мощность двигателя – 300 л. с.;
- скорость по шоссе – 110 км/ч;
- запас хода по шоссе – 1000 км;
- преодолеваемый подъем – 30 град;
- преодолеваемая стенка – 0,5 м;
- преодолеваемый брод – плавает.
Интересно, что экипаж боевой машины состоит всего из двух человек, однако в бронетранспортере могут разместиться и 10 десантников.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на этой неделе США планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности. Также мы писали об американских реактивных системах залпового огня HIMARS, которые уже вовсю бьют оккупантов.