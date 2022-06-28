Франция поставит Украине плавающие бронетранспортеры VAB: что известно

Боевая машина активно поставляется на экспорт

Боевая масса бронетранспортера составляет почти 14 т. / Фото: Украинская правда, Коллаж: Сегодня

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна поставит Украине "значительное количество" бронетранспортеров и вспомогательных машин французского производства, известных как VAB.

Об этом пишет CNN.

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"Чтобы быстро передвигаться в районах, находящихся под обстрелом противника, армиям нужна бронетехника. Франция поставит в значительных количествах транспортные машины этого типа VAB", – сказал он, не сообщив, когда техника будет доставлена.

Кроме этого, Лекорню добавил, что Франция также изучает возможность поставки в Украину противокорабельных ракет Exocet французского производства.

"Сегодня" разобрались, что за VAB отправят Украине.

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Новая техника

Как отмечается, VAB – это колесный бронетранспортер и машина поддержки. Он был разработан компаниями Saviem и Renault по заказу французской армии. Серийное производство боевой машины ведется с 1976 года.

При этом всего было выпущено более 5000 машин этого типа в различных вариантах – как на базовом двухосном шасси, так и на трехосном. Около 4000 из выпущенных машин поступили на вооружение французской армии, использовавшей их в войне в Персидском заливе, а также в ряде миротворческих миссий.

Кроме этого, VAB активно поставляется на экспорт и состоит на вооружении примерно 15 других стран.

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VAB 3-го инженерного полка на параде в честь Дня взятия Бастилии, 14 июля 2010 года. Фото – Википедия.

Характеристики бронетранспортера:

боевая масса – 13,6 т;

длина корпуса – 5980 мм;

ширина – 2490 мм;

высота – 2060 мм;

колея – 2035 мм;

клиренс – 400 мм;

тип брони – стальная катаная;

лоб корпуса – защищен от 7,62-мм бронебойных пуль;

борт корпуса – защищен от 7,62-мм бронебойных пуль;

корма корпуса – защищена от 7,62-мм бронебойных пуль;

вооружение – пулеметы 1×12,7-мм на большинстве машин;

тип двигателя – рядный, 6-цилиндровый дизельный;

модель двигателя – Renault MIDR 062045;

мощность двигателя – 300 л. с.;

скорость по шоссе – 110 км/ч ;

; запас хода по шоссе – 1000 км;

преодолеваемый подъем – 30 град;

преодолеваемая стенка – 0,5 м;

преодолеваемый брод – плавает.

Интересно, что экипаж боевой машины состоит всего из двух человек, однако в бронетранспортере могут разместиться и 10 десантников.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на этой неделе США планируют объявить о закупке для Украины усовершенствованного комплекса противоракетной и противовоздушной обороны средней и большой дальности. Также мы писали об американских реактивных системах залпового огня HIMARS, которые уже вовсю бьют оккупантов.