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ФБР обезвредило сеть российских военных хакеров

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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7 апреля, 17:55
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Взломанные компьютеры могли использоваться для дальнейших мошеннических действий
ФБР прикрыло хакерскую сеть российских разведчиков
ФБР прикрыло хакерскую сеть российских разведчиков / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

ФБР вывело из строя тысячи маршрутизаторов и брандмауэров российских военных хакеров, захватив инфраструктуру, которую использовала российская разведка.

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Операцию окрестили упреждающим шагом, направленным на то, чтобы российские хакеры не смогли использовать взломанные устройства в "ботнете" – сеть взломанных компьютеров, которые могут бомбардировать другие серверы мошенническим трафиком, пишет Reuters.

Целевой ботнет контролировался с помощью вредоносного ПО под названием Cyclops Blink, которое агентства киберзащиты США и Великобритании еще в конце февраля приписали одной из хакерских групп российской военной разведки, которую неоднократно обвиняли в проведении кибератак.

Cyclops Blink был разработан для захвата устройств, произведенных WatchGuard Technologies Inc (WTCHG.UL) и ASUSTeK Computer Inc (2357.TW), согласно исследованиям частных фирм по кибербезопасности.

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Он предоставляет российским службам доступ к этим взломанным системам, предлагая возможность удаленно эксфильтровать или удалять данные или настраивать устройства против третьих лиц.

Перед этим хакеры взломали камеры видеонаблюдения Кремля. Подписчики считают, что хакеры преждевременно похвастались своей работой, помешав собрать важную информацию.

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