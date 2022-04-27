Это случится на 9 мая: мимо Земли пронесется громадный астероид

А перед ним нашу планету посетит еще один внеземной гость

К Земле летят сразу два астероида / Фото: CNET

В четверг мимо Землю пролетит массивный астероид, ширина которого более чем в семь раз превышает высоту Родины-Матери в Киеве. Но он будет не один, его спутник еще более огромен по размеру.

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Астероид 418135 (2008 AG33) с предполагаемым размером до 780 метров пролетит мимо Земли со скоростью 37 439 км/час в четверг.

А 9 мая мимо нашей планеты пролетит еще один астероид 467460 (2006 JF42), который имеет предполагаемый размер до 860 метров!

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Второй астероид не просто превысит по размеру своего предшественника. Он также пролетит мимо нашей планеты быстрее, со скоростью около 40 679 км/час – это в 12 раз быстрее, чем пуля дробовика.

Впрочем, волноваться нечего – первый астероид пролетит от Земли на расстоянии около 3,2 млн км, а второй – более 5,5 млн км, пишет newsweek.com.

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Как NASA определяет опасность астероида

Астрономы считают объект, сближающийся с Землей, угрозой, если он находится в пределах 7,4 млн км от планеты и имеет диаметр не менее 140 метров.

Если небесное тело такой величины столкнется с Землей, оно может стереть с лица земли города и опустошить целые регионы. Более крупные объекты – размером 1 км и более – могут иметь глобальные последствия и привести к массовому вымиранию

А Китай разработает космическое оружие для уничтожения опасных астероидов. Испытать новое оружие Китай намерен уже в 2026 году.