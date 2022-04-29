Джекпот времен римской империи: аматор с металоискателем обнаружил клад с 1290 монетами

Сумма всех монет составляла примерно двухмесячный оклад солдата в то время

В Швейцарии нашли клад времен римской империи / Фото: Коллаж: Сегодня

Археолог-любитель Даниэль Людин с помощью металлоискателя обнаружил недалеко от замка Вильденштейн XIII века в Швейцарии тайник из фрагментов глиняной посуды и монет, датируемых примерно 330 годом нашей эры.

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Он обратился за помощью к специалистам, которые аккуратно выкопали горшок и провели компьютерную томографию его содержимого.

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Всего в горшочке находилось 1290 монет времен правления императора Константина Великого.

Монеты состоят из медного сплава с очень небольшим количеством серебра. Стоимость всех монет, вероятно, соответствовала примерно двухмесячному заработку солдата в то время, пишет archaeologie.bl.ch.

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