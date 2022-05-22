Техно
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Техно

Дубль 2 – есть шанс, что космическая миссия Starliner пройдет успешно: яркие фото запуска корабля заполнили сеть

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 мая, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Компании Boeing удалось успешно запустить космический корабль Starliner: это был второй испытательный полет, первая миссия провалилась. Как все прошло – в материале
Взлет Starliner прошел успешно: яркие фото запуска корабля заполнили сеть
Взлет Starliner прошел успешно: яркие фото запуска корабля заполнили сеть / Фото: www.space.com

Международная космическая станция ​​для НАСА ждет встречи с космическим кораблем OFT-2 Starliner: это безэкипажная миссия, аппарат достигнет станции и проведет на аванпосте пять дней, прежде чем вернуться на Землю.

Компании Boeing удалось успешно запустить космический корабль Starliner
Компании Boeing удалось успешно запустить космический корабль Starliner / Фото: www.space.com

Реклама

Запуск корабля был успешным в этот раз, а первая миссия провалилась из-за того, что прошлом году корабль вообще не смог влететь. Также космическая миссия стоимостью 4,2 миллиарда долларов запланирована в 2031 году на Уран. Безэкипажная миссия – своего рода тренировочная. Сам Boeing Starliner имеет высоту около 16,5 футов, включая служебный модуль, и ширину около 15 футов.

На этом изображении хорошо видна космическая капсула Boeing Starliner на ракете Atlas V после штабелирования
На этом изображении хорошо видна космическая капсула Boeing Starliner на ракете Atlas V после штабелирования / Фото: www.space.com

И его основная задача – доставка до четырех астронавтов на орбиту, их пристыковка к станции, а затем возвращение на Землю для наземной посадки в западной части Соединенных Штатов. Вернуться Starliner сможет с помощью парашютной посадки, ожидается, что корабль приземлится в космической гавани Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Реклама

В Boeing Starliner OFT-2 был антропоморфный манекен, предназначенный для испытания сил и перегрузок у настоящих астронавтов
В Boeing Starliner OFT-2 был антропоморфный манекен, предназначенный для испытания сил и перегрузок у настоящих астронавтов / Фото: www.space.com

Так, этот успешный запуск состоялся после того, как попытка в августе 2021 года была остановлена ​​из-за заклинивших клапанов на космическом корабле. Boeing выполняет миссию OFT-2 также потому что его первый испытательный полет без экипажа OFT-1 не смог достичь космической станции в декабре 2019 года.

Капсуле Boeing Starliner OFT-2 потребовалось около 31 минуты, чтобы выйти на конечную орбиту
Капсуле Boeing Starliner OFT-2 потребовалось около 31 минуты, чтобы выйти на конечную орбиту / Фото: www.space.com

Реклама

В NASA надеются, что эта миссия будет полностью успешной: а пока в сети распространяются фото запуска Starliner на своей ракете Atlas V. Фото сделаны камерой United Launch Alliance на площадке Space Launch Complex 41 на станции космических сил, на мысе Канаверал, США.

Также мы писали, что до ученых спустя полвека дошло, откуда инопланетяне подали нам сигнал.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Самый дорогой спортивный сувенир находится не на нашей планете. Как такое случилось? Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Дубль 2 – есть шанс, что космическая миссия Starliner пройдет успешно: яркие фото запуска корабля заполнили сеть Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Полезные приложения во время войны
Для вашего смартфона

Дія. Помимо цифровых документов, приложение позволяет удаленно оформить помощь переселенцам

Telegram. Мессенджер превратился в главный источник новостей, а различные боты позволяют сообщать о перемещении оккупанта

Воздушная тревога. Приложение сообщает о воздушной тревоге в выбранном вами городе или области. Работает даже в беззвучном режиме

TacticMedAid. Справочник по медицинской помощи при ранениях, как для гражданских, так и военных. Для использования методов не нужно иметь специального образования

Первая помощь. Еще одно приложение по оказанию первой медицинской помощи, предоставленное Национальным обществом Красного Креста

1 /2
Скачать
Первое солнечное затмение-2022
Как это было

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

1 /2
WAR GAMES
Игры о войне в Украине
Играть
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.706 T
2
Microsoft Microsoft
$2.096 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.617 T
4
Amazon Amazon
$1.501 T
5
Tesla Tesla
$1.047 T
Кто еще
Как безопасно использовать смартфон в оккупации
9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

1 /2
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29397.27

Binance Coin (BNB)

313.67

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

70.04

Theta (THETA)

1.25

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять