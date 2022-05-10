Доктор Комаровский объяснил, помогут ли биодобавки с йодом в случае ядерной катастрофы

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Китайские ученые играют в «Звездные войны», запустив рой дронов в лес / Фото: instagram.com/rollingstone, sciencealert.com

Исследователи "заставили" 10 дронов модели Mavic Air 2 от DJI одновременно ловко маневрировать между лесными зарослями, чтобы они сами выбрали самый лучший маршрут полета. Отправили дронов в полет китайские ученые из университета Чжэцзян.

Сами специалисты шутят, что снятые кадры их эксперимента похожи на сюжет из "Звездных войн" или кадры научной фантастики. Уникальность эксперимента в том, что такой большой рой из дронов впервые смог летать в диком лесу, не сбивая друг друга и не врезаясь в предметы вокруг.

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Но технологию еще стоит отработать, что бы дроны также хорошо себя вели и дальше. Иначе это будет угрожать общественной безопасности. Размер дронов-роботов, построенных на основе модели Mavic Air 2 – не более ладони человека.

Все они оснащены камерами глубины, датчиками высоты и бортовым компьютером. Использовать такие технологии ученые предполагают во время стихийных бедствий. Поскольку дроны не полагаются на GPS или другие такие структуры. Так, дроны смогли бы "осматривать" повреждения после землетрясений, определять, насколько повреждены объекты и можно ил отправлять туда людей и т.д.

Конечно одиночный дрон тоже справится с таким заданием, но использовать целую группу дронов – гораздо эффективнее. Также с помощью роя дронов реально осуществлять поднятие и доставку тяжелых предметов, отмечают ученые.

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Есть и более темная сторона: такую "стаю" можно использовать в военных целях, как используются одиночные беспилотники с дистанционным управлением. Однако сами китайские испытатели считают, что всего через несколько лет мы увидим такие дроны в реальной мирной работе.

Только для начала их нужно будет протестировать в ультрадинамичных условиях, больших городов, где они будут постоянно сталкиваться с людьми и транспортом.

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