День рождение Кристины Пизанской. Кто она такая и почему Google посвятил ей дудл

Сегодня, 11 сентября 2021 года исполнилось 675 лет со дня рождения Кристины Пизанской

Google создал дудл о Кристине Пизанской. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 11 сентября, главная страница Google украсилась новым тематическим дудлом в честь Кристины Пизанской. Она одна из первых женщин – профессиональных писателей, поэтесса и автор ряда философских трактатов о роли женщины в семье и обществе.

На новом дудле изображена Кристина Пизанская и логотип Google, который "растет" из ее книги.

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Новый дудл от Google – о Кристине Пизанской

Если нажать на картинку, то поисковик переходит на запрос "Кристина Пизанская" со множеством статей, посвященных этой теме.

Кто такая Кристина Пизанская и почему ей посвятили дудл

Сегодня, 11 сентября 2021 года исполнилось 675 лет со дня рождения Кристины Пизанской. Пизанская – это первая профессиональная писательница женского направления. Она сочиняла стихи и была известным философом.

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Она была знаковой личностью при дворе французских королей на рубеже XIV-XV веков, которая зарабатывала на жизнь самостоятельно и только профессиональным сочинительством.

Пизанская опубликовала 10 томов поэзии, а это 41 произведение.

Больше о Кристине Пизанской и дудле в ее честь: смотрите в видео:

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Какой сегодня праздник

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 11 сентября:

День украинского кино – ежегодно празднуется во вторую субботу сентября и в 2021 году отмечает свой 25-летний юбилей.

– ежегодно празднуется во вторую субботу сентября и в 2021 году отмечает свой 25-летний юбилей. День физкультуры и спорта Украины – еще один национальный профессиональный праздник, который приходится на вторую субботу сентября, начиная с 1994 года.

– еще один национальный профессиональный праздник, который приходится на вторую субботу сентября, начиная с 1994 года. День патриота – чтится в Америке в память о погибших после терактов в 2001 году в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Напомним, что ранее Франция оштрафовала Google на 500 млн евро. Поисковый гигант не выполнил приказ о заключении договора с интернет-изданиями по использованию их новостного контента.

А так же напомним, что экс-президент подал коллективный иск к трем IT-гигантам Америки.