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Даже в Пентагоне удивились: как Starlink отбил атаку на Украину

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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24 апреля, 14:13
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Отбить атаку хваленых российских хакеров позволила всего одна строчка кода
Starlink легко отразил атаку российских хакеров
Starlink легко отразил атаку российских хакеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Илон Маск предоставил Украине доступ к спутниковому интернету Starlink в первые дни войны, чем разозлил россиян. Они даже угрожали уничтожить спутники миллиардера, но, оказывается, это были не пустые слова.

Российские хакеры в самом деле атаковали Starlink, однако все их попытки казались неудачными – защита сработала так, что даже в Пентагоне удивились!

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Илон Маск еще в конце марта написал в Twitter, что все попытки России заглушить спутниковый интернет в Украине были отбиты. А теперь его слова подтвердил представитель американского правительства, сообщает cnet.com.

"Starlink добавил строку кода и исправил ее, и вдруг эта атака перестала быть эффективной. То, как они это сделали, меня просто ошеломляет", – признался директор отдела радиоэлектронной борьбы офиса министерства обороны Дэйв Тремпер.

Тремпер назвал Starlink "интересным примером" и сказал, что военные могут извлечь уроки из того, как команда быстро решила проблему.

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"Нам нужно иметь такую ​​же маневренность", – добавил он.

Кстати, ранее мы писали, что после скандала в Украине разрешили использование Starlink гражданскими. Starlink позволит получить доступ к интернету в регионах, больше всего пострадавших от российского вторжения.

Александр Трикиша
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Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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