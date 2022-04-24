Даже в Пентагоне удивились: как Starlink отбил атаку на Украину

Отбить атаку хваленых российских хакеров позволила всего одна строчка кода

Starlink легко отразил атаку российских хакеров / Фото: Коллаж: Сегодня

Илон Маск предоставил Украине доступ к спутниковому интернету Starlink в первые дни войны, чем разозлил россиян. Они даже угрожали уничтожить спутники миллиардера, но, оказывается, это были не пустые слова.

Российские хакеры в самом деле атаковали Starlink, однако все их попытки казались неудачными – защита сработала так, что даже в Пентагоне удивились!

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Илон Маск еще в конце марта написал в Twitter, что все попытки России заглушить спутниковый интернет в Украине были отбиты. А теперь его слова подтвердил представитель американского правительства, сообщает cnet.com.

"Starlink добавил строку кода и исправил ее, и вдруг эта атака перестала быть эффективной. То, как они это сделали, меня просто ошеломляет", – признался директор отдела радиоэлектронной борьбы офиса министерства обороны Дэйв Тремпер.

Тремпер назвал Starlink "интересным примером" и сказал, что военные могут извлечь уроки из того, как команда быстро решила проблему.

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"Нам нужно иметь такую ​​же маневренность", – добавил он.

Кстати, ранее мы писали, что после скандала в Украине разрешили использование Starlink гражданскими. Starlink позволит получить доступ к интернету в регионах, больше всего пострадавших от российского вторжения.