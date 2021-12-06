В Австралии строят черный ящик, который запишет Апокалипсис

Ученые устанавливают в Австралии подключенный к сети стальной монолит, который задокументирует все шаги человечества, которые могли приблизить экокатастрофу

Ученые решили позаботиться у будущей цивилизации / Фото: ABC news, Pixabay

Цель ученых, создавший "черный ящик" Земли – показать будущим жителям нашей планеты, что именно привело к исчезновению цивилизации.

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Объект, который устанавливают на усыпанной гранитом равнине в Австралии, был создан специалистами из университета Тасмании, пишет ABC News.

Ученые надеются, что записанный контент может быть использован, чтобы помочь другой цивилизации, которая образуется после гибели человечества, избежать той же участи.

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Монолит размером 10 на 4 на 3 метра строят на западном побережье Тасмании. Коробка будет сделана из стали толщиной 7,5 см.

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Онаа будет заполнена множеством накопителей и подключена к Интернету, и питаться от солнечных батарей на крыше здания.

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Ящик будет собирать данные об изменении температуры земли и моря, закислении океана, атмосферного CO2, исчезновении видов, численности населения, военных расходах и так далее.

Напомним, ранее ученый рассказал о том, как выглядела Вселенная до Большого взрыва.