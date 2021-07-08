CDPR не успели выпустить первое бесплатное DLC Cyberpunk 2077

Разработчики Cyberpunk 2077 извинились перед пользователями и выпустили новую дорожную карту обновлений на 2021 год

Cyberpunk 2077 не получит DLC в первой половине 2021 года / Фото: Cyberpunk 2077

CD Project Red все же не успели выпустить первое бесплатное дополнение для нашумевшей игры Cyberpunk 2077. Изначально компания планировала последовательно добавлять контент в магазины и успеть выпустить как минимум 5 штук до конца года, но как видим – эти планы уже нарушены. Похоже, своевременный выпуск апдейтов получается только у WhatsApp и других крупных компаний.

В базе данных Epic Games Store удалось отыскать названия 10-ти бесплатных дополнений для игры – сказал инсайдер PricklyAssassin в одном из своих постов на Reddit. Он даже перечислил эти дополнения:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Обновленная дорожная карта игры вышла в конце прошлого месяца, но даже после этого ситуация не прояснилась. Все отличия состоят в заявлениях о релизе DLC до 2022 года и упоминаниях о выходе патчей 1.21 и 1.22. Разработчики даже не указали даты релизов, так что сообществу осталось только строит предположения на основании неподтвержденной информации в сети.

Новая дорожная карта Cyberpunk 2077 на 2021 год / Фото: Cyberpunk 2077

Наибольший интерес вызвало последнее дополнение – Night City Expansion. Судя по названию, в игре появятся новые локации, квесты и, скорее всего, новые квестовые персонажи. В самых оптимистичных комментариях считают, сто польская компания выпустит глобальное расширение с влиянием на концовку – чтобы заставить игроков перепройти сюжет и получить другой финал.

Большинство осталось недовольно концовками Cyberpunk 2077, где главный герой умирал в любом случае: либо при передаче тела Джонни Сильверхенду, либо от травм спустя 6 месяцев.

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