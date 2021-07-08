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CDPR не успели выпустить первое бесплатное DLC Cyberpunk 2077

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
8 июля, 15:25
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Разработчики Cyberpunk 2077 извинились перед пользователями и выпустили новую дорожную карту обновлений на 2021 год
Cyberpunk 2077 не получит DLC в первой половине 2021 года
Cyberpunk 2077 не получит DLC в первой половине 2021 года / Фото: Cyberpunk 2077

CD Project Red все же не успели выпустить первое бесплатное дополнение для нашумевшей игры Cyberpunk 2077. Изначально компания планировала последовательно добавлять контент в магазины и успеть выпустить как минимум 5 штук до конца года, но как видим – эти планы уже нарушены. Похоже, своевременный выпуск апдейтов получается только у WhatsApp и других крупных компаний.

В базе данных Epic Games Store удалось отыскать названия 10-ти бесплатных дополнений для игры – сказал инсайдер PricklyAssassin в одном из своих постов на Reddit. Он даже перечислил эти дополнения:

  • Ripperdocs Expansion
  • Body Shops Expansion
  • Fashion Forward Expansion
  • Gangs of Night City
  • Body of Chrome
  • Rides of the Dark Future
  • The Relic
  • Neck Deep
  • Night City Expansion

Обновленная дорожная карта игры вышла в конце прошлого месяца, но даже после этого ситуация не прояснилась. Все отличия состоят в заявлениях о релизе DLC до 2022 года и упоминаниях о выходе патчей 1.21 и 1.22. Разработчики даже не указали даты релизов, так что сообществу осталось только строит предположения на основании неподтвержденной информации в сети.

Новая дорожная карта Cyberpunk 2077 на 2021 год
Новая дорожная карта Cyberpunk 2077 на 2021 год / Фото: Cyberpunk 2077

Наибольший интерес вызвало последнее дополнение – Night City Expansion. Судя по названию, в игре появятся новые локации, квесты и, скорее всего, новые квестовые персонажи. В самых оптимистичных комментариях считают, сто польская компания выпустит глобальное расширение с влиянием на концовку – чтобы заставить игроков перепройти сюжет и получить другой финал.

Большинство осталось недовольно концовками Cyberpunk 2077, где главный герой умирал в любом случае: либо при передаче тела Джонни Сильверхенду, либо от травм спустя 6 месяцев.

Ранее мы писали, что S.T.A.L.K.E.R. 2 для PC по предзаказу будет с подарками для фанатов.

Так же напомним как играть на телефоне и не "убить" его раньше времени.

Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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