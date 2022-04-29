Бутылка для воды за 1800 грн: Apple выпустила новый сумасшедший гаджет

Бутылка синхронизируете с помощью специальной программы на iPhone и подсказывает, когда нужно пить воду

Apple выпустила умные бутылки / Фото: Коллаж: Сегодня

Apple недостаточно заработала на продаже салфеток для смартфонов, поэтому в компании впустили еще один необычный продукт – умную бутылку Hidrate Spark.

В Apple утверждают, что новый интеллектуальный продукт может отслеживать количество воды, потребляемой пользователями, а также информирует пользователей о необходимости пить воду через равные промежутки времени, согласно потребности человека посредством синхронизации с iPhone через программу HidrateSpark.

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Кроме этого, умная бутылка выполняет роль термоса и может сохранять воду при одинаковой температуре на протяжении дня, сообщает gizmochina.com.

Новая серия смарт-бутылок Hidrate Spark включает четыре модели. А именно, Hidrate Spark 3, Hidrate Spark Pro, Hidrate Spark Steel и Hidrate Spark Steel Pro.

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Минимальная цена на умные бутылки составляет 59,95 доллара (1810 грн), а самая дорогая бутылка обойдется в 79,95 доллара (2414 грн).