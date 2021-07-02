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Брэнсон обгонит Безоса в космосе: полет запланирован на 9 дней раньше

Александр Безуглый Александр Безуглый редактор проекта Техно
2 июля, 17:17
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Ричард Брэнсон полетит в космос раньше Безоса. Эксцентричный мультимиллиардер снова бросает себе вызов
Ричард Брэнсон опередит Джеффа Безоса в космосе
Ричард Брэнсон опередит Джеффа Безоса в космосе / Фото: Сегодня

Британец Ричард Бренсон, основатель компании Virgin Galactic, полетит в космос 11 июля и тем самым опередит основателя "Амазон" Джеффа Безоса, который хотел стать первым миллиардером в невесомости. Об этом он сообщил в своем Твитере, опубликовав также ролик со всеми членами экипажа корабля "Unity".

"Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и стремиться к звездам. 11 июля пора воплотить эту мечту в реальность во время следующего космического полета", – написал миллиардер.

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А вот корабль New Shepard отправится на орбиту только 20 июля. Безос полетит в сопровождении 82-летней астронавтки Волли Фанк – бывшей пилотессы, которая еще в 60-х годах прошлого века прошла космическую подготовку.

На борту суборбитальной ракеты бабушка будет в качестве почетной гостьи. Более того, она хочет побить рекорд и стать самым старым человеком, побывавшим в космосе.

Брэнсон активно инвестирует в новые технологии и сотрудничает с известными разработчиками. К примеру, в 2017 году миллиардер вложил деньги в развитие проекта вакуумного поезда Hyperloop. Кроме того, Брэнсон всегда славился тем, что любит бросать себе вызов – пересечь Атлантику и Тихий океан, облететь Землю на воздушном шаре, поставить рекорд Ла-Манша на автомобилях-амфибиях. Теперь эксцентричный бизнесмен взялся за покорение космоса и полон решимости добиться цели.

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Многим любителям литературы он известен благодаря автобиографической книге "К чёрту всё! Берись и делай" , где мотивирует не сдаваться и идти к цели.

Ранее мы писали, что 100 тысяч человек потребовали не возвращать Джеффа Безоса из космоса.

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Александр Безуглый
Александр Безуглый редактор проекта Техно

Технологии, игры, IT - знаю о них довольно много и в каждой сфере успел поучаствовать непосредственно. Понимаю почему "Warcraft уже не тот", чем новый iOS лучше предыдущего и почему будущее - за искусственным интеллектом. Работаю в Segodnya.ua с июня 2021 года.

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