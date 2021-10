Брэнсон обгонит Безоса в космосе: полет запланирован на 9 дней раньше

Британец Ричард Бренсон, основатель компании Virgin Galactic, полетит в космос 11 июля и тем самым опередит основателя "Амазон" Джеффа Безоса, который хотел стать первым миллиардером в невесомости. Об этом он сообщил в своем Твитере, опубликовав также ролик со всеми членами экипажа корабля "Unity".

"Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и стремиться к звездам. 11 июля пора воплотить эту мечту в реальность во время следующего космического полета", – написал миллиардер.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3#Unity22pic.twitter.com/GWskcMSXyA