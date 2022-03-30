Больно смотреть: разрушенный Мариуполь показали на спутниковых снимках

Американская космическая компания Maxar опубликовала свежие снимки Мариуполя после прихода "братского народа"

Уничтоженный Мариуполь - вид со спутника / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Мариуполь с 3 марта героически защищается от российских оккупантов, которые обстреливают город из всех видов оружия. В результате обстрелов в городе разрушены жилые дома, объекты инфраструктуры, промышленные предприятия.

Читайте также: Киевская область уходит под воду: спутник показал последствия разрушения дамбы водохранилища

Реклама

Разрушенные дома отчетливо видны даже из космоса:

Реклама

При этом, российские оккупанты, занявшие позиции на окраинах города, прячут свою технику в дворах частного сектора, прикрываясь тем, что ВСУ не будет стрелять по мирным жителям.

Реклама

Также спутник снял то что осталось от Драматического театра. На земле до сих пор видно слово дети...

Ранее спутник снял подбитый российский корабль в Бердянске. Вместе с ним был уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива.