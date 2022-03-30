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СЕГОДНЯ Техно

Больно смотреть: разрушенный Мариуполь показали на спутниковых снимках

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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30 марта, 10:13
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Американская космическая компания Maxar опубликовала свежие снимки Мариуполя после прихода "братского народа"
Уничтоженный Мариуполь - вид со спутника
Уничтоженный Мариуполь - вид со спутника / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Мариуполь с 3 марта героически защищается от российских оккупантов, которые обстреливают город из всех видов оружия. В результате обстрелов в городе разрушены жилые дома, объекты инфраструктуры, промышленные предприятия.

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Разрушенные дома отчетливо видны даже из космоса:

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При этом, российские оккупанты, занявшие позиции на окраинах города, прячут свою технику в дворах частного сектора, прикрываясь тем, что ВСУ не будет стрелять по мирным жителям.

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Также спутник снял то что осталось от Драматического театра. На земле до сих пор видно слово дети...

Ранее спутник снял подбитый российский корабль в Бердянске. Вместе с ним был уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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