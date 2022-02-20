Богатейший в мире… мертвый гитарист – история дня за минуту

55 лет назад в этот день родился скандальный американский рок-музыкант, певец, художник, основатель и лидер популярной гранж-группы "Нирвана"

55 лет назад в этот день родился Курт Кобейн / Фото: Коллаж: Сегодня

Жизненный путь Курта Кобейна начался в 1967 г. в депрессивном Абердине, жители которого "специализировались" на выращивании марихуаны и галлюциногенных грибов.

Развод родителей, быт в отцовском полуприцепе, подвале родного дома, в спальном мешке в коридоре, у друга Джесси Риду и учителя Лэмонта Шиллингера. Несколько приводов в полицию, неделя в тюрьме. Первый концерт перед группой нетрезвых подростков.

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Так что мало неожиданного в том, что парень "закентовался" с наркотиками. "Помогала" и вторая супруга – певица Кортни Лав. Регулярные передозировки вплоть до потери сознания, госпитализации, попытка самоубийства. Супругам не разрешали забрать из роддома дочурку. И, наконец, музыкант, находясь под "кайфом", пускает себе в голову заряд дроби.

Что, впрочем, не помешало (а, может, помогло?) стать музыкальным идолом молодежи.

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Уже второй альбом группы "Nevermind" принес всемирную известность, выйдя, в конце концов, на полмиллиона реализованных копий.

После смерти появилась конспирологическая версия будто певца убила жена. Кстати, позже она заявила, что урну с останками супруга выкрали из её дома.

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Как бы там ни было, а Кобейна включили в список "100 величайших гитаристов всех времен и народов" журнала "Rolling Stones", а также посмертно – в "Зал славы рок-н-ролла", а его дом в Абердине признали памятником культуры.

Человек-скандал

Часто появлялся на сцене в цветастом платье – "Чтобы позлить гомофобов".

После одного из концертов разбил гитарой голову охраннику.

Сокровенное признание девушке: "Я так тебя люблю, что меня тошнит".

Выехал на сцену в инвалидном кресле, больничном халате и парике а-ля "курам на смех".

На собственную свадьбу явился в зеленой пижаме.

Фотографов журнала Rolling Stone удивил белой футболкой с надписью "Корпоративные журналы по-прежнему сосут".

Дружил с вымышленным другом Бодде. Чтобы отвлечь сына, родители заявили, что того "забрили" в солдаты, и он погиб во Вьетнаме. Не помогло: предсмертную записку певец адресовал Бодде.

Во время прямой трансляции шокировал зрителей фразой: "Я хочу, чтобы вы все знали: вокалистка Кортни Лав – лучшая трахальщица в мире".

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