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Белые ночи, зона сумерек и Луна в апогее: что "покажет" летнее солнцестояние 2022

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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20 июня, 19:24
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В ночь с сегодня на завтра (20-21 июня) Солнце сильнее всего удалится к северу от небесного экватора – это день летнего солнцестояния 2022. Что и где наблюдать – в статье
Летнее солнцестояние 2022 в этот раз "покажет" белые ночи, зону сумерек и Луну в апогее
Летнее солнцестояние 2022 в этот раз "покажет" белые ночи, зону сумерек и Луну в апогее / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Июньское солнцестояние 2022 года, которое признано официальным началом лета в Северном полушарии, произойдет во вторник, 21 июня, ровно в 5:14 утра по восточному поясному времени (09:14 по Гринвичу).

Также мы писали, что телескоп Джеймса Уэбба соберет информацию с тысяч звезд за раз. Но для других частей света солнцестояние рассматривается не как начало лета, а скорее как середина лета. Какие же небесные события приходятся на период "почти белых ночей"?

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Например, к северу от 55 широты с начала мая всю ночь сохраняется сумеречное свечение; которое было довольно тусклым, но теперь, в период солнцестояния, оно кажется довольно ярким. И будет сохраняться в течение всего июля, прежде чем полностью исчезнуть в начале август.

В этом месяце, с наступлением солнцестояния 21 июня, жители таких мест, как Фэрбенкс на Аляске, Рейкьявик, Исландия и Торнио в Финляндии, испытают эффект так называемых субарктичесикх сумерек. Вообще для тех, кто находится за Южным полярным кругом, солнце, казалось, движется по небу справа налево, достигая максимума в полдень на севере.

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Во время пикового летнего солнцестояния по всему миру люди наблюдают разные эффекты от Звезды
Во время пикового летнего солнцестояния по всему миру люди наблюдают разные эффекты от Звезды / Фото: www.space.com

Это совершенно не похоже на то, что мы, северяне, привыкли видеть обычно: солнце движется поперек линии нашего взгляда от слева направо, с пиком в полдень на юге. Это имеет астрономический термин "прямое восхождение" и вероятно, был получен из-за самого эффекта, хотя для тех, кто живет в таких местах, как Сантьяго, Чили, Йоханнесбург, Южная Африка и Сидней, Австралия, небесные объекты всегда поднимаются влево!

Для жителей Европы: 29 июня Луна окажется в апогее своей орбиты — самой удаленной от Земли ее точке. В период солнцестояния, кроме удлинения собственно дня, "подъем" Солнца по эклиптике имеет еще одно интересное следствие. Любители исследовать звездное небо знают, что в этот период особенно хороши астрономические сумерки.

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Тогда особенно удачно большинство наблюдений, но цели для них лучше выбирать в южной части неба. Над северо-западной или северо-восточной частью горизонта в этот период можно заметить последние "блики" вечерней или соответственно первые лучи утренней зари.

Также мы писали, какие загадки хранит туманность Тарантула.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Первое солнечное затмение-2022
Как это было

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

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