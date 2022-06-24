Авто на "батарейках" – есть ли смысл покупать электрокар в Украине

Аккумулятор, который быстро выходит из строя – главная проблема электромобилей. Но украинские СТО уже научились ремонтировать и восстанавливать такие "батареи"

Смысл покупать электрокар в Украине есть, СТО уже умеют менять и чинить аккумуляторы у машин "на батарейках"

Дефицит топлива в Укриане, безусловно, делает электрокары более выгодными: тем более специализированные СТО уже предлагают такую процедуру, как "балансировка элементов аккумулятора". Соответственно, покупать электромобили в Украине все-таки есть смысл.

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Например частичный ремонт или замена аккумулятора Nissan LEAF стоит $2-5 тыс. — немало, однако проблема решается! Во-вторых, аккумулятор электромобиля обычно теряет емкость не полностью, а до определенного предела: условно 60-70% от исходного номинала.

Если вам этого достаточно — то можно и дальше продолжать эксплуатировать электромобиль, однако на меньшие расстояния автономного пробега. Второй вопрос – это как заряжать электрокар – это или зарядка от бытовой розетки или специальной станции питания.

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Полная зарядка аккумулятора электромобиля от бытовой розетки занимает много времени: минимум 8-10 часов / Фото: freepik.com

Полная зарядка аккумулятора электромобиля от бытовой розетки занимает много времени: минимум 8-10 часов (условный Nissan LEAF) – максимум 25-50 часов (условная Tesla Model S). Однако, глядя на нынешние очереди у АЗК, отмечаешь еще одно преимущество электромобилей: электроэнергия сейчас более доступна, чем традиционное топливо!

Фактически в любом месте, где есть бытовая розетка, там у вас есть зарядная станция, которая может подарить желаемые километры пробега для очередного путешествия.

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