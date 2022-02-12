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СЕГОДНЯ Техно

Астрономы нашли мертвый галактический город из ранней Вселенной

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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12 февраля, 05:53
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Международная группа астрономов смогла увидеть, как необычное массивное скопление молодых галактик формируются в ранней Вселенной
Ранняя Вселенная обычно выглядит живой, но в этот раз в космосе увидели умерший галактический город
Ранняя Вселенная обычно выглядит живой, но в этот раз в космосе увидели умерший галактический город

Растущий галактический мегаполис MAGAZ3NE представляет собой новорожденное галактическое скопление или протокластер, состоящий как минимум из 38 галактик-членов.

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Он находится на расстоянии около 11,8 миллиардов световых лет от Земли, пишет Phys.

В ранней Вселенной все протоскопления, обнаруженные до сих пор, были полны галактик с активным звездообразованием.

Ученые увидели это протоскопление таким, каким оно появилось, когда Вселенной было менее двух миллиардов лет.

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Почему эта сверхмассивная галактика и так много ее соседей образовали большую часть своих звезд, а затем стали неактивными, когда Вселенная была еще такой молодой – большая загадка.

Ранее мы писали о том, что на Солнце снова произошло извержение, которое обрушится на Землю 9-10 февраля и вызовет новую геомагнитную бурю.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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