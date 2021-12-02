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Астронавты впервые вышли в открытый космос после российской стрельбы по спутнику

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
2 декабря, 17:02
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Астронавты NASA, чей выход ранее отменили из-за угрозы за бортом, покинули пределы МКС для ремонта антенны
Астронавты NASA выбрались в открытый космос отремонтировать антенну
Астронавты NASA выбрались в открытый космос отремонтировать антенну / Фото: NASA

Том Маршберн и Кейла Беррон вышли в открытый космос с Международной космической станции, чтобы отремонтировать неисправность за бортом.

Астронавты отправились туда в 13:15 по Киеву, и должны провести там 6,5 часов, сообщает Twitter NASA. Агентство транслирует работу Тома и Кейлы прямо в открытом космосе.

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Для такой длительной работы они переключили свои скафандры на питание от батареи, пояснили в NASA.

Изначально астронавты должны были выйти в космос 30 ноября, но мероприятие отменили из-за угрозы столкнуться с мусором от разбитого спутника за бортом.

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Ремонт понадобился, так как одна из антенн на МКС, передающая сигналы на Землю и обратно, в том числе трансляции NASA, вышла из строя.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA планирует вывести космическую станцию из эксплуатации к 2030 году.

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Также агенство заявило, что взрывом старого спутника на орбите Россия поставила МКС под угрозу на долгие годы.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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