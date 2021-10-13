Apple сократит производство iPhone 13: в чем причина?

Компания выпустит на 10 миллионов смартфонов меньше

У Apple не хватает чипов для новых iPhone/Коллаж: Сегодня

Американский техногигант Apple, который недавно отключил возможность откатить обновление iOS с последней версии, сократит производство iPhone из-за нехватки чипов. В 2021 году будет выпущено на 10 миллионов iPhone 13 меньше.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно

Компания ожидала, что в последние три месяца года будет производить 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже, потому что Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. изо всех сил стараются поставить достаточное количество деталей.

Новый дизайн iPhone

В следующем году все модели линейки iPhone 14 избавятся от привычной челки, заменив вырез для фронтальной камеры "каплей" в экране. Другие датчики, необходимые для работы системы Face ID, будут располагаться под поверхностью экрана.

Также ожидается, что Apple откажется от модели mini, зато в продажу поступит совершенно новая версия 14 Max.

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